Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Schramberg zog an die 140 Besucher während drei Stunden im Haus des Gastes in Königsfeld in ihren Bann. Mit dem Theaterstück „Herr im Haus bin ich“ landete die aus zehn Akteurinnen und Akteuren bestehende Gruppe einen überwältigenden Erfolg. Im von zwei Pausen unterbrochenen Dreiakter überwogen dialektische Wortspiele, Spitzfindigkeiten, auch mal Zoff und wie könnte es anders sein: Die große Versöhnung zum Schluss.

Die Handlung spielt auf dem Bauernhof der Familie Vestner. Ehefrau Betti hat den Wunsch, einen weiteren Zusatzverdienst zu erlangen. Sie bietet auf dem Hof Fremdenzimmer an. Allerdings gegen den Willen des Hausherrn, Ehemann Konrad. Ihm gefällt alles nicht, so empfängt er die ersten Gäste unwillig, geradezu unfreundlich und mürrisch.

Dann ist da noch die Mutter Erika Vestner. Sie überrascht mit mancher schlagfertigen Antwort und spielt geschickt ihre mütterliche Altersweisheit aus. Doch mit der deutschen Rechtschreibung hat sie es nicht. Nachdem Schwiegertochter Betti ihr erklärt, sie wolle Zimmer mit Vollpension anbieten, meint sie, dafür muss auch geworben werden. Sie zückt ein Plakat mit dem Hinweis „Zimmer mit Fohlpänsion“. Die Schwiegertochter ist ob des fehlerhaften Hinweises nicht erfreut, reklamiert, dass Vollpension ohne „h“ und einem Vogel „V“ und nicht Pänsion, sondern Pension geschrieben gehört. Darauf fragt die Mutter, „ist das so seit der Rechtschreibreform oder schon vorher so.“

Der Mann will keine Fremden in seiner Stube. Schimpft, dass das alles die Frauen ausgeheckt haben, ohne nachzufragen. Mutter Erika hat auch die passenden Preisvorstellungen. Pro Person 60 Euro, Kaffee extra fünf Euro, worauf Sohn Konrad kontert „60 Euro für eine durchgelegene Matratze.“

Mit Henriette von Birkenmoos und ihrer Nichte Anette Birkenmoos, als Anstandsdame dabei, erscheinen die ersten Gäste. Wie angekündigt, verhält sich Konrad Vestner alles andere als kundenfreundlich. Er trägt das Gepäck nicht aufs Zimmer und schimpft vor sich hin. Henriette ist mit ihren Ansichten und Erwartungen etwas verschroben und in ihrem Jahrhundert stecken geblieben, meint Nichte Anette. Dummerweise läuft das Wasser im Zimmer nicht aus dem frisch reparierten Hahn. Installateur Sebastian Kanter wird gerufen, repariert den Hahn und hat sogleich ein Auge auf die fesche Anette geworfen.

Mit Rita Lüftlein kommt eine Städterin, die nicht nur nach Natur sucht. Sogleich wird Konrad ganz anders. Er kümmert sich, wirft sich sogar in Schale, um Aufmerksamkeit zu erlangen, was seiner Frau Britta vor Eifersucht arg missfällt. Natürlich bemerkt das seine Mutter und gibt den Rat: „Du brauchsch dich net so aufpumpe wie en Maikäfer.“

Bauer Vestner hat die Idee, eine Sauna am Schopf anzubauen. Seine Frau Betti sagt entschieden: „Jetzt soll noch e Sauna her, ich sage nein.“ Mit dem Rentnerpaar Ludwig und Margarete Hofmann zieht gleich das Ungemach mit. Weil es so am Morgen pressiert hat, um den Zug noch zu bekommen, hat der Mann noch seine Hausschuhe an. Will er sich rechtfertigen, kommt gleich ein „halt die Gosche.“ Dass die Vermieterin eifersüchtig ist, hat sie sogleich erkannt. Doch wird Margarete Hofmann von fürchterlichen Gallenkoliken geplagt, was sich sichtlich auf ihren Mann auswirkt.

Hanna Moser besuchte die Vorstellung und sagte: „Ich bewundere das Team, wie sie Menschen begeistern. Ich freue mich auf das nächste Mal.“

Mit Gustav Meirink kommt ein Großstädter auf Outdoor-Trip in die Szene. „Ick komme aus der jrößten Gemeinde Deutschlands.“ Sogleich erzählt Landwirt Konrad Vestner das Geheimnis um den Nachtkrapp, der Eier mit besonderer Wirkung auf die Potenz legt. Das nur in der Vollmondnacht. Es entwickeln sich turbulente Szenen, bis abends die meisten zum Heimatabend ins Wirtshaus gehen. Anderntags stellt Betti Vestner den Koffer für ihren Mann Konrad vor die Türe. Alle, die beim Heimatabend waren, hatten besondere Leiden aufzuweisen. Henriette hat sich an Ludwig rangemacht und einen über den Durst getrunken. Dazu meinte sie heulend: „Das ist mir noch nie passiert, habe etwas die Contenance verloren, keiner liebt mich.“ Gustav Meirink sorgte sich um Rita Lüftlein und Installateur Sebastian kümmerte sich um Anette von Birkenmoos. Gustav Meirink vertrieb sich die Zeit mit Rita Lüftlein.

Auf Geheiß der Mutter musste Sebastian Rosen besorgen, da die Hofmanns Hochzeitstag haben und der Ehemann diesen vergessen hatte. Sebastian teilte nichtsahnend die Rosen mit Anette, seiner heimlichen Liebe. Gustav Meirink zoffte sich noch wegen der Nachtkrapp-Eier mit Bauer Vestner. So nach und nach verließen alle Fremden den Ort. Für Konrad Vestner kam die Stunde der Versöhnung, nachdem sich alles fast von selbst aufgeklärt hatte.

Trotzdem fragte er, ob er weiterhin „Vollpension erhalten kann.“ Plötzlich kommt Mutter Erika mit der Bratpfanne daher. „So jetzt wird gveschpert“, was denn, „die Eier vom Nachtkrapp?“, lacht die schlagfertige Mutter. Begleitet von anhaltendem Beifall.