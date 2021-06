Königsfeld Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Wie Königsfeld zu seinem Namen kam: Filmemacher Rainer Jörger sorgt für einen Geschichtsunterricht der etwas anderen Art

Das Rad der Zeit wurde in Königsfeld jetzt um zwei Jahrhunderte zurückgedreht. In eine Zeit, als der bis dato namenlose Flecken im Schwarzwald von der Herrnhuter Brüdergemeine entdeckt und besiedelt wurde. Für ein Filmprojekt schlüpften etliche Königsfelder Bürger dazu in historische Gewänder.