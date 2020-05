Es ist still geworden im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine in Königsfeld. Klänge aus dem Akkordeon und dem Cello hätten am 16. Mai durch den Kirchensaal der Herrnhuter Kirchengemeinde tönen sollen. Zu Gast: Das Duo Hans Maier und Mario de Secondi. Das zumindest war der Plan zu Jahresbeginn, als der Verein Geistige Nothilfe die Konzertreihe für das Jahr festgelegt hatte. Doch weder Akkordeon noch Cello werden an diesem Samstag bespielt werden. Die Bühne bleibt leer, die Zuschauer weg.

Rund 200 Besucher kommen sonst zu einem Konzert

Es ist bereits das zweite Konzert in diesem Jahr, das die Geistige Nothilfe wegen der Corona-Pandemie absagen musste. Auch das Konzert des Trios Then-Berg, Yang und Schäfer, die am 28. März für die Besucher auf dem Klavier, der Violine und dem Violoncello gespielt hätten, musste ausfallen. Und das ausgerechnet im Beethoven-Jubiläums-Jahr. Sechs Samstagskonzerte sind eigentlich für das Jahr eingeplant. Für den künstlerischen Leiter der Geistigen Nothilfe, Reinhard Becker, keine einfache Situation. „Das kulturelle Leben wurde abgestellt. Das ist ein großer Verlust für die Bevölkerung“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. 200 Besucher kommen laut Becker im Schnitt zu einem Konzert, das von der Geistigen Nothilfe veranstaltet wird. Das Publikum: bunt gemischt.

„Wenn es so weitergeht, wird es schwierig.“

„Finanziell sind wir im Moment noch nicht betroffen“, erzählt Becker. Der Verein sei kein kommerzieller Veranstalter, finanziere sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und über die Konzertkasse. Da es sich bei den Konzertabsagen um „höhere Gewalt“ handle, müssten den Musikern keine Honorare gezahlt werden. „Wenn es so weitergeht, wird es allerdings schwierig“, sagt Becker. Denn in dem Mitgliedsbeitrag von 80 Euro pro Jahr ist der Besuch aller Konzerte beinhaltet. Geht man vom schlimmsten Fall aus, das heißt, dass in diesem Jahr keine Konzerte mehr stattfinden können, könnten die Mitglieder laut Becker entscheiden, ob sie das Geld erstattet bekommen wollen, sie eine Gutschrift anfordern oder aber den gezahlten Betrag dem Verein spenden möchten.

Existenzielle Bedrohung für freie Künstler

Die beiden abgesagten Konzerte wurden auf die kommenden beiden Jahre verschoben. Dann gibt es statt sechs Samstagskonzerten jeweils sieben. Das Konzert des Notos-Quartetts, ein Klavierquartett, das auf den 27. Juni geplant ist, hat Becker noch nicht abgesagt. Denn „das aufstrebende Klavierquartett“, wie er es nennt, „lebt von Konzerten“. Musiker, die derzeit nicht auftreten können und von den Konzerten leben, um diese mache er sich „große Sorgen“. Freie Künstler seien von der Situation „existenziell bedroht“.

Der große helle Kirchensaal, der „wunderschöne Flügel“ und die Akustik, dazu der Kontakt zwischen Musiker und Publikum – für viele Künstler mache das, so Becker, den besonderen Flair in Königsfeld aus. „Die Künstler fühlen sich wohl in Königsfeld mit dem persönlichen Kontakt“, sagt Becker. Jetzt fehlen sowohl die Musik als auch der Kontakt. Wie wird es weitergehen? Das fragt sich Becker. Ein Konzert, bei dem die Besucher Masken tragen müssen und die Plätze im Saal halb leer bleiben, kann er sich nicht vorstellen. „Das ist doch keine Atmosphäre“, findet er.

Online-Übertragung kein Ersatz

Ob Online-Übertragungen eine Option seien? Für Becker nur zusätzlich zu einem Konzert denkbar, keinesfalls aber als Ersatz. „Man spürt dabei einfach nicht die Wechselwirkung zwischen Hörer und Spieler“, sagt Becker. Es sei eine völlig andere Atmosphäre. Fernsehen, betont Becker, sei kein Ersatz für ein kulturelles Erleben. Für Becker ist ein Konzert weitaus mehr als eine Veranstaltung. Kulturelle Veranstaltungen tragen für Becker zum Wohlbefinden bei. Und fühle man sich wohl, schlussfolgert er, wirke sich das auch auf die Gesundheit aus.