Hartmut Beck begeht am heutigen Samstag, 28. Oktober, seinen 100. Geburtstag. „Gefeiert wird im Kreis von Freunden und Bekannten, mit denen ich eine zeitlang zusammengelebt habe“, sagt der Jubilar. Drei Töchter, ein Sohn, zehn Enkel und drei Urenkel gratulieren an der Geburtstagsfeier.

Geboren ist Hartmut Beck in der Landeshauptstadt Paramaribo im südamerikanischen Surinam. „Im sechsten Lebensjahr bin ich nach Deutschland gekommen“, berichtet Beck. Die Zeit von 1929 bis 1934, bis zu seinem zehnten Lebensjahr, verbrachte der Jubilar in Holland. Dort besuchte er die Grundschule. Die Eltern gingen wieder nach Surinam – und so ist Hartmut Beck in Niesky, einer Kleinstadt im Landkreis Görlitz, in ein Internat gekommen. Die Gemeinde Niesky ist wie Königsfeld eine Gemeinde der Herrnhuter Brüdergemeine.

Nachdem der Schulabschluss 1941 mit dem Abitur erreicht war, erlebte Hartmut Beck den Zweiten Weltkrieg in vielen europäischen Ländern. Nach der deutschen Kapitulation kam er aus einem Lazarett in Deutschland bis zum Mai 1947 in französische Kriegsgefangenschaft, erzählt der 100-Jährige, als ob er es gerade erst erlebt hätte.

„Noch in der Kriegsgefangenschaft konnte ich das Theologiestudium beginnen“, so Beck. Das Studium konnte er in Halle, dann in Amerika und in Tübingen fortsetzen. Dort folgte 1951 der Studienabschluss mit dem Ablegen des Staatsexamens. Es folgten intensive Jahre kirchlich missionarischer Arbeit in Ostafrika. So erinnert sich Hartmut Beck heute noch an die erlebnisintensiven 13 Jahre in Afrika. Es war die Zeit, als viele heutige Länder, frühere koloniale Mandatsgebiete wie Tansania, selbstständig wurden. Die Welle der Afrikanisierung der Kirchen und der Gesellschaft habe enorme Veränderungen mitgebracht.

Als Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeine, der Hartmut Beck als Mitglied der Gesamtgemeinde Königsfeld angehört, gehört der Jubilar als Doppelmitglied auch zur Evangelischen Landeskirche Baden.

„Mit der 1965 erfolgten Rückkehr nach Deutschland wurde ich zwölf Jahre in der evangelischen Landeskirche Baden als theologischer Mitarbeiter und Gemeindepfarrer tätig“, erinnert sich Hartmut Beck. Die letzten elf Jahre seiner Tätigkeit als Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeine erlebte der Jubilar als Pfarrer der Brüdergemeine Hamburg; dies „mit einer starken ökumenischen Komponente.“ Seinen Ruhestand erlebte Hartmut Beck fast 30 Jahre lang in Karlsruhe, bis er mit seiner Frau 2015 nach Königsfeld zog. Die Ehefrau verstarb 2018, seit Juni 2023 lebt der Jubilar nun im Christoph-Blumhardt-Haus.

Schriftstellerisch war Hartmut Beck oft tätig. Er sagt: „Habe viel publiziert, Bücher geschrieben über Theologie und Missionsgeschichte.“