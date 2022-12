Königsfeld vor 17 Minuten

70 Marktbeschicker kommen zum Königsfelder Weihnachtsmarkt

Die Vorfreude ist groß. Am Wochenende findet endlich wieder ein Weihnachtsmarkt in Königsfeld statt. Die Vorbereitungen laufen nahezu reibungslos. Nur ein Programmpunkt wird in diesem Jahr fehlen.