von Lothar Herzog

Das ist eine wenig erfreuliche Nachricht für die Königsfelder: Nachdem sie seit Anfang des Jahres eine um 24 Prozent höhere Abwassergebühr berappen müssen, wird es künftig noch teurer. Grund sind die hohen Investitionen in die Verbandskläranlage in Zimmern-Horgen.

Das Wasser soll auch sauberer werden

Die Verbandskläranlage muss erweitert werden, in dem Zug steht auch der Bau einer vierten Reinigungsstufe an. Von weit über zehn Millionen Euro ist da die Rede, wie der Vortrag von Werner Maier vom Büro IAT (Ingenieurberatung Abwassertechnik) im Gemeinderat zeigte.

Da die Kommunen des Zweckverbands stetig wachsen, bestehe ein großer Ausbaubedarf. Des Weiteren wiesen Rechen, Sandfang und Beton Sanierungsbedarf auf. Zudem verfüge die Kläranlage über eine schwache Nachklärung und das Regenüberlaufbecken sei zu klein, zählte Maier auf.

Auch der Bau einer vierten Reinigungsstufe ist vorgesehen.

Die Auslastung der Kläranlage sei nahezu erreicht. Mit dem Neubau zweier Nachklärbecken könne die Kapazität von derzeit 26.000 Einwohner auf 32.000 Einwohner erweitert werden, erläuterte der Abwasserexperte. Vorgesehen seien zwei Bauabschnitte für insgesamt zehn Millionen Euro.

Saniert wird in zwei Stufen

In einem ersten würden Sand- und Fettfang und zwei neue Becken für die Nachklärung gebaut sowie die Phosphorfällung erneuert. Das Rechengebäude werde vergrößert. Bis zum 1. Oktober 2023 müsse der Förderantrag eingereicht werden.

Mit einem positiven Bescheid könne im Frühjahr 2024 gerechnet und im zweiten Quartal mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts und die Inbetriebnahme neuer Anlagenteile seien für Mitte 2026 vorgesehen, stellte Maier in Aussicht.

Zahlen rund um die Kläranlage Die Verbandskläranlage Abwasserreinigung Eschachtal im Zimmerner Ortsteil Horgen wurde 1977 in Betrieb genommen. Neben Königsfeld gehören noch die Gemeinden Zimmern, Dunningen, Eschbronn, Niedereschach sowie die Stadtteile Weilersbach und Obereschach von Villingen-Schwenningen und Heiligenbronn und Schönbronn von Schramberg dazu. Die Kläranlage nimmt derzeit das Schmutzwasser von circa 26.000 Einwohnern auf. Sie soll mit verschiedenen Neubauwerken auf 32.000 Einwohner erweitert werden. Dies geschieht in zwei Bauabschnitten mit Investitionen von 6,5 und 3,5 Millionen Euro in einem Zeitraum von sieben Jahren. Hinzu kommt der Neubau einer vierten Reinigungsstufe, deren Kosten noch nicht feststehen.

Danach gehe es mit dem Förderantrag für den zweiten Bauabschnitt weiter. Hier seien der Bau eines Zulaufhebewerks, Umbau der Vorklärung und Neubau eines weiteren Belebungsbeckens geplant. Anfang 2029 könne die Investitionsmaßnahme abgeschlossen werden.

Die Kosten für den Neubau einer vierten Reinigungsstufe liegen bei circa acht Millionen Euro, „wenn wir sie auf einer freien, unbebauten Fläche umsetzen. Durch die Nutzung der vorhandenen Becken können wesentliche Kosten eingespart werden, die aber erst in einer weitergehenden Planung errechnet werden können“, so der Ingenieur.

Braucht eine Großinvestition: die Verbandskläranlage.

Aus der Ratsmitte kam die Kritik, weshalb keine Rücklagen gebildet wurden. Dies, so Maier, lasse das Kommunalabgabengesetz nicht zu. In der Vergangenheit sei immer wieder saniert worden. Allerdings seien Maschinen nach rund 15 Jahren verschlissen und auch Betonsanierungen hielten durch äußere Einflüsse wie Frost, Hitze und Belastung kaum länger.

„Die Investitionen werden auf mehrere Jahre umgelegt.“ Bürgermeister Fritz Link

Bürgermeister Fritz Link ergänzte, ständig verschärfende Vorschriften machten die Investitionen notwendig. In diesem Jahr werde in allen Ortsteilen Königsfelds das Kanalnetz befahren und saniert, um den Fremdwasseranteil weiter zu senken. „Die Investitionen werden auf mehrere Jahre umgelegt, damit der Gebührenzahler nicht übermäßig belastet wird“, so Link.