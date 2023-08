Das war eine spannende Sache: 17 Königsfelder Kinder waren eingeladen, um den gemeindeeigenen Bauhof kennenzulernen. Helmut Maier als stellvertretender Leiter begrüßte die interessierten Kinder am Mittwoch und nahm sie erst einmal mit auf einen Rundkurs durch das Gelände.

Welches Fahrzeug zu welchem Zweck mit welcher Technik ausgestattet ist, wer für welche Arbeiten in der Gemeinde zuständig ist und was überhaupt zum Aufgabenbereich der Bauhof-Mitarbeiter gehört? Das waren Fragen, die der stellvertretende Bauhofleiter beantwortete. Natürlich durften die kleinen Besucher wie in den Vorjahren in den großen Fahrzeugen mitfahren. Der Höhepunkt des Beitrags zum Kinderferienprogramm war aber der Bau eines Vogelnistkastens. Sie schraubten ihn aus vorgefertigten Teilen zusammen. Da wurde gehämmert, gebohrt und geschraubt, und am Ende durfte jeder der kleinen Besucher sein Nistkästchen mit nach Hause nehmen. Diese nutzen die Vögel gerne, um ihren Nachwuchs großzuziehen.

Gemeinsames Programm

Das Kinderferienprogramm wurde nach Corona-bedingter Pause wieder gemeinsam mit der Nachbargemeinde Mönchweiler angeboten. Unter dem Motto: Trefft Euch mit anderen Kindern und mit Gäste-Kindern aus aller Welt wurde zusammen gespielt und Spaß gehabt. Auch für dieses Jahr haben die Organisatoren wieder ein umfangreiches Ferienprogramm zusammengestellt.