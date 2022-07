Noch nicht zufrieden mit der Auslastung der Gästebetten ist Andrea Hermann von der Königsfelder Tourist-Info, die jetzt den touristischen Zwischenbericht für das Jahr 2022 vorlegte. Zwar sind sowohl die Zahlen der Gästeankünfte als auch die Übernachtungszahlen in den ersten vier Monaten im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen.

„Allerdings haben die Zahlen das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 noch nicht erreicht. Damit können wir noch nicht zufrieden sein“, sagte sie. Als Grund gibt Hermann die noch schwache Nachfrage an. Zudem stehe nicht die volle Bettenkapazität zur Verfügung. Wie Bürgermeister Fritz Link anfügte, kämpften manche Hotels ums Überleben: „Die Hotellerie ist ein Sorgenkind.“

3167 Gäste in vier Monaten

In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass zwischen Januar und April 2022 insgesamt 3167 Gästeankünfte verzeichnet wurden. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur 1785, was einer Steigerung von 77,4 Prozent entspricht. Verglichen mit 2019 sind das jedoch lediglich halb so viel.

Mit 38.593 Übernachtungen wurde ein Drittel mehr als 2021 gezählt. Gegenüber 2019 sind es allerdings 20 Prozent weniger. Allerdings schränkte Andrea Hermann ein, dass für April noch nicht alle Daten erfasst seien, weshalb sich das endgültige Ergebnis noch leicht verändern könnte.

Messe-Auftritte sind wieder in Planung

Tourismusmessen konnten pandemiebedingt Anfang des Jahres nicht stattfinden. Für das zweite Halbjahr will sich Königsfeld beim Forum Gesund und Vital des Gesundheitsnetzwerks Schwarzwald-Baar in Hüfingen präsentieren, kündigte Andrea Hermann an.

Einige Veranstaltungen, die durch die Lockerungen wieder stattfinden konnten, seien auf reges Besucherinteresse gestoßen, sagte Hermann. So kamen der Naturparkmarkt im Mai und ein Kabarettabend im Haus des Gastes gut an.

Vorfreude auf das Burgspektakel

Derzeit ist das Burgspektakel in Vorbereitung, das vom 15. bis 31. Juli auf der Ruine Waldau stattfindet. Mit Eigenproduktionen, Kabarett und Musikveranstaltungen wird mit neun Veranstaltungen ein abwechslungsreiches Programm geboten.