Sterben wird in Königsfeld teurer: Besonders die Nachfrage nach einfachen Bestattungsformen, etwa die Urnenbestattung oder Baumgräber, treibt den Preis für Grabstellen in die Höhe. Trotzdem möchte sich die Stadt weiterhin vier Friedhöfe leisten.

Was sich in vielen anderen Dingen als großer Segen und Vereinfachung der Verwaltung darstellt und dadurch auch ein enormes Sparpotential bereithält, die zentrale Verwaltung von einst selbstständigen Gemeinden die nach der Gebietsreform in den 1970er