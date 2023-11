Die guten und vor allem die ausgefallenen Ideen entstehen meist spontan. So auch der Gedanke von vier Bürgermeistern aus dem Villinger Umland, gemeinsam mit dem Quartett „Die 4 Pfuttli“ in der Königsfelder Waldau Schänke in der Adventszeit für den guten Zweck zu musizieren. Am 9. Dezember, um 19 Uhr, ist es soweit. Dann laden die acht zu einem Abend unter dem Motto „Melodien im Advent“.

Alles begann an einem Sommerabend

Doch von vorne: Es sei ein Sommerabend gewesen, an dem die vier Pfuttlis, Elisabeth und Georg Rist, Leander Binder und Rolf Wehrle in der Waldau Schänke die Gäste unterhielten. Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck, selbst begeisterter Musiker, kam als Gast dazu. Mit Leander Binder verbindet ihn eine langjährige Bekanntschaft. Man kennt sich und man schätzt sich.

Im Bürgerzentrum Mönchweiler treffen sich die acht Musiker, die in der Waldau Schänke im Advent für den guten Zweck aufspielen, zu einer ersten Probe: Elsiabeth Rist (von links), Leander Binder, Rolf Wehrle, Georg Rist und die Bürgermeister Andreas Braun, Rudolf Fluck, Ralf Pahlow und Martin Ragg. | Bild: Cornelia Putschbach

Schnell war die Idee geboren, „mal gemeinsam etwas zu machen“, erinnert sich Georg Rist. Fritz Beck, der Wirt der Waldau Schänke, ergriff die Gelegenheit beim Schopf. Eines kam zum anderen und kurz darauf war die Idee geboren, gemeinsam mit den Bürgermeisterkollegen Martin Ragg aus Niedereschach, Ralf Pahlow aus Tunigen und Andreas Braun aus Unterkirnach bei einem Benefizabend im Advent zugunsten der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe zu spielen. „Wir garantieren für nichts und geben alles“, haben die Musiker dem Abend einen Untertitel gegeben.

Hier kann man Plätze reservieren Der Platz in der Tenne der Waldau Schänke zwischen Königsfeld und Hardt für die Melodien im Advent ist begrenzt. Anmeldung der Besucher ist deshalb wichtig. Diese kann telefonisch unter 07725 3072 erfolgen.

In dieser Woche trafen sich „Die 4 Pfuttli“ und die Bürgermeister zur ersten Probe. Gemeinsam wurde abgesteckt, welche Stücke für die Melodien im Advent ins Repertoire kommen. Die meisten sind weihnachtliche Weisen, aber auch der eine oder andere „Ausreißer“, wie es Rudolf Fluck bezeichnet, wird dabei sein. „Das wird eine richtig schöne Stubenmusik“, freut er sich auf den Abend.

So klingt eine weihnachtliche Melodie mit den Bürgermeistern Video: Cornelia Putschbach

Martin Ragg ist seit Jahren begeisterter Trompeter. Er greift regelmäßig zu seinem Instrument. Auch Rudolf Fluck wird beim Benefizabend statt dem gewohnten Flügelhorn zur Trompete greifen. Ralf Pahlow hat seine Trompete extra für diesen Zweck wieder aus dem Instrumentenkoffer geholt. „Es ist gut und gerne fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe“, gibt er zu.

Herausforderung für den Unterkirnacher Rathauschef

Zu einer Herausforderung könnte der Abend für Andreas Braun werden. Vor 20 Jahren hatte sein Flügelhorn den letzten Einsatz, gesteht er ein. Jetzt legt er so manche Extraprobe ein. „Ich könnte den Abend ja auch moderieren“, bietet er den anderen Musikern bei der ersten Probe dann auch schnell an.

Die „4 Pfuttli“s werden in gewohnter Besetzung im Einsatz sein. Leander Binder und Rolf Wehrle mit dem Saxofon, Elisabeth Rist mit der Zither und Georg Rist mit dem E-Bass.