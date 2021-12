Ein Nachbarschaftsdisput im Wohngebiet Holzwiese in Königsfeld-Obermartinsweiler. Es geht um vier Bäume, deren Wurzeln vom Nachbargrundstücksinhaber des Baumbesitzers abgefräst wurden. Was zur Folge hat, dass die Bäume nun gefällt werden müssen. Dabei hat der Nachbar das Gesetz auf seiner Seite und setzt geltendes Recht durch.

Stattliche Bäume – mehr als ein halbes Jahrhundert

Mehr als ein halbes Jahrhundert durften drei Fichten und eine Weißtanne in der Holzwiese in Königsfeld-Obermartinsweiler wachsen. Damit ist nun Schluss. Weil die bis zu 30 Meter hohen Baumriesen offenbar eine Minderung beim Verkauf des Nachbargrundstücks darstellen, sollen sie weg.

Diese vier riesigen Bäume, eine Weißtanne links, und drei Fichten, stehen im Mittelpunkt eines Nachbarschaftlichen Disputs zwischen dem Eigentümer der Bäume und einer Erbengemeinschaft, die das benachbarte Grundstück (rechts am Bildrand), verkaufen möchte. Durch die Höhe der Bäume gibt es eine beeinträchtigende Verschattung, was den Kaufpreis mindere, so die Argumentation. | Bild: Sprich, Roland

Doch der Reihe nach: 2013 kauften Markus Müller und seine Lebensgefährtin Anja Wernet das kleine Häuschen im idyllisch gelegenen Wohngebiet Holzwiese. „Das Haus ist Baujahr 1962. Es war in einem sehr schlechten Zustand, wir haben es aufwendig saniert.“ Zum Zeitpunkt, als das Haus gebaut wurde, wurden Mitte der 1960er Jahre auch vier Bäumchen genau an der Grenze zu dem bis heute unbebauten Grundstück gepflanzt, die jetzt, mehr als 50 Jahre später, zu beachtlichen, weit ausladenden Bäumen herangewachsen sind. Und bislang niemanden gestört haben.

Makler steht vor der Türe

Bis eine Erbengemeinschaft die Fläche, die direkt an das Grundstück von Markus Müller angrenzt, verkaufen will. „Eines Tages stand ein Makler vor der Türe und forderte mich auf, die Bäume zu entfernen, da diese den Wert des Grundstücks mindern würden.“ Hierfür sah Müller zunächst keine Notwendigkeit.

„Wir wollten uns nicht von den Bäumen trennen und haben zunächst mit dem Vorsitzenden der Erbengemeinschaft ein, wie ich finde, konstruktives Gespräch geführt“, erinnert sich Markus Müller. Nach längerem Austausch von Argumenten habe sich Markus Müller schließlich bereit erklärt, dass die Bäume entfernt werden können, „wenn die Kostenübernahme für das Entfernen sowie das Pflanzen einer Naturschutzhecke an dieser Stelle von der Erbengemeinschaft übernommen wird“.

Erbengemeinschaft bestätigt den Sachverhalt

Auf Nachfrage des SÜDKURIER bestätigt der Bevollmächtigte der Erbengemeinschaft den Sachverhalt. „Die Bäume beeinträchtigen das Grundstück durch Schattenwurf erheblich. Der Boden unter den Bäumen ist komplett verwaldet. Und die Wurzeln haben ein Abwasserrohr beschädigt.“ Die Erbengemeinschaft möchte das Grundstück als Bauplatz verkaufen und machte Müller das Angebot, zunächst einen Teil, später sogar die gesamten für das Entfernen zu übernehmen.

Markus Müller zeigt auf die Stelle, wo der Besitzer des Nachbargrundstücks bereits die Wurzeln abgefräst hat. | Bild: Sprich, Roland

Anstatt auf dieses Angebot einzugehen, flatterte laut Müller zwei Wochen später ein Schreiben eines Anwalts ins Haus, wonach Müller aufgefordert wurde, die über das Grundstück hängenden Äste zurückzuschneiden. Zudem würden die Wurzeln eine unter dem Grundstück verlaufende Abwasserleitung beschädigen, weshalb die Wurzeln ebenfalls gestutzt werden müssten. Als Müller die gesetzten Fristen verstreichen ließ, legte der Bevollmächtigte der Erbengemeinschaft selbst Hand an und entfernte sowohl überhängende Äste und fräste auch entlang der Grundstücksgrenze das Wurzelwerk der Bäume ab.

Der Anwalt der Erbengemeinschaft berief sich dabei auf das Selbsthilferecht nach Paragraf 910 BGB wonach einem Grundstückseigentümer das Abschneiden von Zweigen und Wurzeln eines Baumes, die vom Nachbargrundstück eingedrungen sind zusteht, sofern der Besitzer des Baumes dies nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist selbst erledigt.

In Paragraf 910 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist geregelt, dass: Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt. Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.

Untermauert wird das Selbsthilferecht des BGB durch ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs, das im Juni diesen Jahres entschieden hat, dass ein Nachbar auch dann von seinem Selbsthilferecht Gebrauch machen darf, „wenn durch das Abschneiden überhängender Äste das Absterben des Baumes oder der Verlust seiner Standfestigkeit droht.“

Die Fläche rund um die Bäume. | Bild: Sprich, Roland

Jetzt herrscht Funkstille

Doch warum ist es zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien gekommen? Laut Erbengemeinschaft wollten sie nicht die Kosten für eine von Müller geforderte Naturschutzhecke übernehmen, „die mehrfach verlängert und erhöht werden sollte“. Als die Erbengemeinschaft neben den Kosten für die Hecke auch noch die haftungsrechtlichen Folgen hätte tragen sollen, „haben wir uns veräppelt gefühlt und haben die Gespräche eingestellt“. Seitdem herrscht zwischen den Parteien Funkstille, es beschäftigt nunmehr die Anwälte beider Seiten.

Müller kritisiert Gesetzgeber

Markus Müller betont, dass er keinen Groll gegen die Erbengemeinschaft hegt, „die das machen, was ihnen gesetzlich erlaubt ist“. Er zeigt vielmehr Unverständnis gegenüber des Gerichtsurteils, dass Bäume einfach so an der Wurzel gestutzt und so unweigerlich zum Absterben, beziehungsweise Fällen verurteilt sind, „wo ansonsten immer für Umwelt- und Naturschutz plädiert wird“.

Der Sprecher der Erbengemeinschaft betont im Gespräch mit unserer Zeitung, „dass wir noch eine Tür offen haben und immer noch bereit wären, die Entfernung der Bäume zu bezahlen“.