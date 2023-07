Da war viel Spaß und totale Begeisterung sowohl auf Seiten der Akteure auf der Bühne als auch beim Publikum in den Rängen im Spiel: Die Unterstufen-Theater-AG der Zinzendorfschulen überzeugte beim Burgspektakel mit einem Theaterstück, das eng an das von Erich Kästner geschriebene Kinderbuch „Das fliegende Klassenzimmer“ angelehnt war.

„Wir waren für diesen Termin schnell ausverkauft“, erinnert sich Uschi Biebinger, die Vorsitzende des Burgspektakelvereins. Und das, obwohl die Zinzendorfschulen bereits zwei Termine erfolgreich im Haus des Gastes absolviert hatten. Und die Zuschauer sind begeistert angesichts der schauspielerischen Leistungen aller Beteiligten.

Die Geschichte, die die Schüler auf die Bühne bringen, handelt von Freundschaft und Mut, von alter, durch nichts begründeter Feindschaft zwischen zwei Schulen, von verbrannten Diktatheften und einer Entführung mit Erpressung. Mit einer von den Kunstschülern hergestellten Wechselkulisse wurden die verschiedenen Szenen untermalt. War es einmal der Garten, der dem Nichtraucher als Heimstatt dient, so wechselte man mit einfacher Bühnentechnik schnell in die schneebedeckten Berge oder vor die Pyramiden in Ägypten. Auf jeden Fall war das Publikum begeistert von den schauspielerischen Leistungen zu denen auch ein spannender Zweikampf gehörte.

Uschi Biebinger lobte den Einsatz der Schüler und zeigte sich in einer Zwischenbilanz mit dem Verlauf des Festivals auf der Burg zufrieden. Die Eigenproduktion der Vereinsmitglieder sei sehr gut angenommen worden und bis auf wenige Restkarten sei man regelmäßig ausverkauft gewesen. Glücklicherweise habe man sich an vielen Tagen auch auf das Wetter verlassen können, so Biebinger.

Weitere Aufführungen sind jetzt die Eigenproduktion am Freitag, 28. Juli, ein Kabarettabend mit dem Titel „Ab durch die Mitte, Midlife-Crisis unerwünscht“, und am Samstag, 29. Juli, heißt es um 15 Uhr im Kindertheater: „Dreckspatz und Stinkesocke“.