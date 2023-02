Vieles war bei der Feuerwehr Neuhausen im vergangenen Jahr schon wieder wie in etlichen Jahren vor der Pandemie. Doch eben nicht alles. Es gibt auch die bemerkenswerten Punkte, die ein solches Jahr dann eben doch prägen.

Allen voran führte der junge Kommandant Felix Falb die mit 28 Aktiven größte Teilortswehr Königsfelds. Er war vor zwei Jahren zum Nachfolger von Paul Heine gewählt worden. 2022 war damit für den 29-Jährigen sein erstes Gesamtjahr als Kommandant. Ortsvorsteherin Sabine Schuh bescheinigte der Wehr jetzt, „die oberste Führungsriege“ funktioniere auch nach dem Kommandantenwechsel weiter sehr gut. Lob hatte auch Kay Zwick, stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr, im Gepäck: „Es ist super, wie man sich auf euch verlassen kann. Ihr könnt stolz auf euch sein.“

Paul Heine stand zuvor 32 Jahre lang, davon 20 Jahre als Kommandant, an der Spitze der Neuhauser Wehr und zeigte unermüdlichen Einsatz. Im April 2021 löste ihn Felix Falb ab. Zum Dank für sein außerordentliches Engagement wurde Paul Heine jetzt zum Ehrenkommandanten ernannt.

16 Einsätze hatte die Wehr 2022 zu bewältigen. Nur der geringste Teil war in Neuhausen selbst. Auf Grundlage der Alarmierungs- und Ausrückordnung ist die Feuerwehr Neuhausen in die Gesamtwehr der Gemeinde eingebunden. „Das funktioniert immer besser“, versicherte Kay Zwick. Die Zusammenarbeit sei sehr wichtig.

Neben den Einsätzen trafen sich die Aktiven der Neuhauser Wehr im vergangenen Jahr zu 15 Proben. Mit jeweils 13 Probenbesuchen waren Wolfgang Ohnmacht und Joachim Scherzinger ganz vorn. Darüber hinaus bildeten sich mehrere Feuerwehrkameraden bei verschiedenen Lehrgängen weiter.

Ganz ausdrücklich bislang nicht betroffen sei die Feuerwehr Neuhausen von den Plänen eines gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Erdmannsweiler, Burgberg und Königsfeld, so Kay Zwick. Auch sei er etwas verwundert, dass das Thema bereits öffentlich diskutiert werde, denn eigentlich habe man zwischen Feuerwehr und Verwaltung darüber Stillschweigen vereinbart. Vor wenigen Wochen hatte Bürgermeister Fritz Link bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Erdmannsweiler darüber informiert, dass ein Gesamtkonzept für die Feuerwehr der Gesamtgemeinde noch etwas Zeit brauche.

Fraglos der Höhepunkt für die Feuerwehr Neuhausen im Jahr eins nach den pandemiebedingten Einschränkungen war mit vielen Gästen und perfektem Festwetter das Sommerfest im Juli. Nach dem Start am Samstag mit der Hauptprobe an der Grundschule lockten am Sonntag ein Oldtimertreffen und am Montag das Handwerkervesper. Viel zu berichten hatte bei der Hauptversammlung auch Jugendwart Tobias Ohnmacht. Intensiv habe man sich im Frühjahr auf die Leistungsabzeichen vorbereitet. Die Jüngsten zeigten ihr Können im Rahmen des Sommerfestes beim Ausbildungsnachweis „Jugendflamme“. Die Älteren legten die Leistungsspanne gemeinsam mit den Jugendlichen aus Königsfeld und Burgberg in Konstanz ab. Alle boten bei ihren Prüfungen tolle Leistungen, sagte Tobias Ohnmacht. Ein Übernachtungswochenende und der Helfertag standen im Herbst auf dem Programm. Auch hierbei kooperierten die Königsfelder Jugendwehren gut.

Für die Altersmannschaft berichtete Obmann Alfons Hildebrand. Sei es in der Gesamtgemeinde oder im Kreis, die Gruppe hat nach der Zwangspause wieder einiges unternommen.

Auch wenn 2021 noch nicht ganz wie vor der Pandemie gewesen sei, sei die Kameradschaft wieder gewachsen, freute sich Kommandant Felix Falb nach dem Neustart aus der Pandemie. Er selbst finde es beruhigend, dass es zuverlässige Menschen wie seine Feuerwehrkameraden gebe, „die trotz der schweren Jahre dem Ehrenamt treu geblieben sind“.