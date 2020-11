Videokonferenz im Klasssenzimmer: Die Königsfelder Grundschüler machen vor, wie es geht. Medienbeauftragte Lena Käding hatte es möglich gemacht und ein Klassenzimmer mit einer Kamera, speziellem Video-Chatprogramm und Beamer vorbereitet. So konnte die Klasse mit dem Experten Peter Sürth zum Thema „Wolf und Luchs“ in Kontakt treten.

Leben mit Luchs und Wolf

Sürth ist Ingenieur für Tier- und Wildtiermanagement, also ein richtiger Wildtierexperte, der Wölfe und Luchse schon hautnah erlebt hat. Zuerst hatten die Schüler im Unterricht über verschiedene Verhaltensweisen der Tiere gesprochen und Konflikte betrachtet, die entstehen, wenn diese Wildtiere zu unseren Nachbarn werden. Dann war es endlich soweit: 17 Kinder der dritten Klasse durften gebannt auf die Leinwand schauen, um ihre Fragen zu stellen und alles darüber zu erfahren, was es bedeutet, mit Wolf und Luchs in Deutschland zu leben.

Verständnis für die Tiere

Die Videokonferenz verlief reibungslos. Es gab ein gutes Bild und auch Sürth konnte alle Kinder sehen und hören. Die Kinder konnten all ihre Fragen stellen und kamen sehr gut mit der kleinen Zeitverschiebung bei den Antworten klar. Auch kleine Filme über das natürliche Verhalten der Tiere in freier Wildbahn wurden gezeigt und schafften so ein noch größeres Verständnis für die Tiere.

Neugierig auf die zweite Runde

So verflogen die 90 Minuten Schulzeit im Flug und machten neugierig auf den zweiten praktischen Teil des Moduls „Wolf und Luchs“, der wohl erst im Frühjahr stattfinden wird.