Königsfeld vor 3 Stunden

Urlaub im Ländle statt in der Ferne: Ansturm auf den Reisemobilpark Bregnitzhof in Königsfeld über Pfingsten

Endlich wieder in den Urlaub fahren. Dass der Weg zur Erholung nicht immer weit sein muss, zeigt die hohe Nachfrage nach Reisemobilstellplätzen in Königsfeld. Die Gäste berichten von ihrem ersten Urlaub in der Corona-Zeit.