von SK

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr auf der L 181 zwischen Königsfeld und Mönchweiler ereignet hat.

Der 56-jährige Fahrer eines Kia Ceed fuhr auf der Landesstraße in Richtung Königsfeld. Ein entgegenkommendes Auto streifte den Außenspiegel des Kia und beschädigte ihn. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Mönchweiler fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.