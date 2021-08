Im Hutzelweg im Königsfelder Ortsteil Burgberg ist es am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei war der Grund dafür, dass zwei entgegenkommende Autos auf der schmalen Straße nicht aneinander vorbei gekommen sind. „Sowohl der 22-Jährige im Audi, der talabwärts fuhr, als auch die entgegenkommende 80-Jährige in ihrem Geländewagen kamen deswegen in die Zwickmühle“, schreibt die Polizeidirektion Konstanz. An den beiden Autos entstand demnach ein Gesamtschaden von mehr als 5000 Euro. Sowohl die Seniorin, als auch der junge Mann wurden von der Polizei verwarnt.

Am Abend kracht‘s erneut

Zu einem weiteren Unfall ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Mönchweiler Straße in Königsfeld gekommen. Ein 50-Jähriger am Steuer seines BMW kam von der Zufahrt zum dortigen Supermarkt und bog in die Durchgangsstraße ein. „Er prallte mit dem Toyota einer 51-Jährigen zusammen, die von Hardt kam und Vorfahrt hatte“, beschreibt die Polizei den Ablauf. Bei dem Unfall entstand am BMW ein Schaden von 5000 Euro, am Toyota 2000 Euro. Beide Autofahrer blieben laut Mitteilung unverletzt.