von SK

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Hardtstraße am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr.

Ein Unbekannter drang über ein Fenster in einen Lagerraum und von dort in einen Verkaufsraum ein. Hier versuchte er vergeblich, die Tageskasse aufzuhebeln. Aus dem Laden erbeutete der Unbekannte Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro und hinterließ am Fenster einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen entgegen (07724 9495-0).