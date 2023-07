In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein unbekannter Täter in den Kiosk des Freibades eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich laut Polizei gewaltsam Zutritt und entwendete eine Kaffeemaschine, ein Tablet und Bargeld in unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweis auf den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 949500, entgegen.