von Lothar Herzog

Eine überraschende Wende nahm die Entscheidung über die Festlegung des Standorts für einen Mobilfunkmast im Ortsteil Burgberg. Nachdem der Ortschaftsrat eine Verschiebung beschloss, zeigte sich der Gemeinderat irritiert, folgte aber mehrheitlich diesem Vorschlag. Zuvor hatten mehrere Bürger vorwiegend aus Burgberg die Gelegenheit genutzt, in der Einwohnerfragestunde der ins Haus des Gastes verlegten Gemeinde- und Ortschaftsratssitzung ihre Bedenken und Ängste zum Vorhaben zu äußern.

Emotionen schlagen hoch

Wieder einmal schlugen die Emotionen in der Kurgemeinde beim Reizthema Mobilfunk hohe Wellen. Nachdem bereits vor zwei Jahren ein Sendemast in Erdmannsweiler und Neuhausen Mobilfunkgegner zu Protestaktionen animierte, erlebt nun der Ortsteil Burgberg ein Déjà-vu. Der frühere Ortschafts- und Gemeinderat Heinz Hettich beklagte, dass gegen ihn und seine Familie negative Stimmung verbreitet und auch Drohungen geäußert würden, seit bekannt sei, dass er die Fläche für die Aufstellung eines Mobilfunkmastes in der Weilerner Straße zur Verfügung stellen würde. Er verlangte von den Wortführern der Unterschriftenliste eine Entschuldigung.

Bürger vorher informieren

Walter Borowski fragte, ob es nicht gegen die Regeln einer Demokratie verstoße, wenn ein Sendemast installiert werde, ohne die Bürger vorher darüber zu informieren. Alternativ-Standorte seien nicht vor Ort besichtigt worden. Er bitte deshalb den Ortschaftsrat, eine Bürgerversammlung einzuberufen und den Beschluss zu vertagen. Hermann Rieble äußerte die Befürchtung, dass wegen des geplanten Mobilfunkmastes in Burgberg eine Privatperson in große Bedrängnis gerate. Er lade dazu ein, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die aufgrund von Mobilfunkstrahlen an Krebs erkrankt seien.

Mit Thema sensibel umgehen

Ursula Bibinger hielt die gesundheitlichen Belastungen durch Mobilfunkstrahlen für unbestritten. Deshalb müsse mit diesem Thema sensibel umgegangen werden. Für sie sei es unerklärlich, weshalb der Ortschaftsrat nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden werde. Bei der Festlegung der Vorsorgewerte würden zwar die niedrigeren Grenzwerte der Schweiz und Österreichs berücksichtigt. Aber auch diese müssten hinterfragt werden. Das Netz müsse so aufgebaut werden, dass es „so wenig wie möglich gesundheitsschädlich ist“, forderte sie.

Empörter Mobilfunkanhänger

Empört zeigte sich Dietmar Bader, wie Mobilfunkgegner Bürger zur Unterschrift drängten und negative Stimmung verbreiteten. „Ich will überall und zu jeder Zeit erreichbar sein und auf meine Daten zugreifen können“, offenbarte Bader seinen Standpunkt.

Bürgermeister Link droht mit rechtlichen Schritten

Bürgermeister Fritz Link zeigte sich angefressen von dem Geschehen. Was über WhatsApp und E-Mail kommuniziert werde, grenze an Idiotie. „Es wird mir Wortbruch vorgeworfen und falsche Tatsachen behauptet, wogegen ich mir rechtliche Schritte vorbehalte“, sagte der Bürgermeister. Bei der Standortsuche in Erdmannsweiler und Neuhausen habe er Wert darauf gelegt, dass nur ein Standort und außerhalb der Bebauung infrage komme. Das habe aber mit Burgberg nichts zu tun. Der im Tal gelegene Ortsteil könne da nicht mit abgedeckt werden, dies sei von Anfang an klar gewesen.

„Wir haben uns darauf verständigt, das Verfahren am runden Tisch durchzuführen und viele einzubeziehen, um im Konsens eine Lösung zu finden.“ Leider hätten sich die Königsfelder Ortsgruppe Diagnose Funk und der örtliche Naturschutzbund nicht daran beteiligt. „Und jetzt beklagen sie fehlende Partizipation“, tadelte Link.

Nur ein Standort geeignet

Sachverständiger Thomas Gritsch vom TüV-Süd informiert in der Sitzung des Ortschafts- und Gemeinderats über Immissions-Grenzwerte bei Mobilfunk. Foto: Lothar Herzog | Bild: Lothar Herzog

Thomas Gritsch, Sachverständiger des Tüv-Süd, stellte in seinem Vortrag den Zusammenhang zwischen Abstand und Sendeleistung sowie die zu erwartenden Immissionswerte dar. Im Ergebnis käme heraus, dass von den untersuchten Standorten nur der in der Weilerner Straße die Mobilfunkversorgung sicherstellen könne.

Ortschaftsrat Jens Hagen räumte ein, das vorgelegte Gutachten könne er nur schwer bewerten. Er halte den gewählten Standort für ungeeignet und favorisiere einen an der Sommerhalde. Es sei geschickter, nochmals einen Suchlauf zu starten und die Entscheidung zu vertagen.

Öffentlichkeit stärker einbinden

Ortsvorsteher Tomas Lemcke vertrat die Meinung, die Öffentlichkeit müsse stärker in das Vorhaben einbezogen werden. Da der Informationsfluss innerhalb des Ortschaftsrats nicht optimal gewesen sei, sollte das Thema verschoben und eine Infoveranstaltung für die Bürger ermöglicht werden. Diesem Vorschlag folgte das Ratsgremium bei einer Enthaltung einstimmig.

Bürgermeister Link sprach von einer überraschenden Wende, da man sich schon seit einem Jahr mit dem Thema beschäftige. In dieser Zeit seien sieben Standorte untersucht und alle Alternativen abgewogen worden.