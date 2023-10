Der Königsfelder Naturparkmarkt ist nicht nur der älteste Markt dieser Art in der Region, er ist zudem überaus beliebt in der Bevölkerung. Das zeigten auch die Besucher im Mai. Für Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann bedeutete die Ausführung einen erheblichen Zeitaufwand, der ab Februar notwendig wurde. So sagte auch Bürgermeister Fritz Link: „wir haben mehr als 80 Stände und den Naturparkmarkt auch mitentwickelt“. Angesprochen zum Naturparkmarkt werden vor allem Aussteller und Direktvermarkter, welche erfahrungsgemäß ein breit gefächertes Angebot vorweisen. Dazu werden Informationen aller Art angeboten. Dass das kulinarische Angebot nicht zu kurz kommt, dafür sorgen die zahlreichen Anbieter. Dazu sind auch Erlebnis- und Mitmachaktionen angeboten worden, welche bei den Besuchern Gefallen fanden.

Wie Andrea Hermann mitteilte, „sind Händler und Direktvermarkter aus der gesamten Gebietskulisse des Naturparks Südschwarzwald, sowie aus dessen Mitte und aus dem Norden angereist“. Gut angenommen wurde auch der „Kulinarische Marktplatz“, der gut besucht wurde. Für Stimmung sorgten das Platzkonzert der Hirschgässle-Musikanten aus Villingendorf. Lobend erwähnte Andrea Hermann das Mitwirken der Trachtengruppe aus St. Georgen. Zahlreiche Gäste verfolgten die Brauchtumsaufführungen, welche von Martin Grießhaber kommentiert wurden. Vor allem verwöhnten zahlreiche Königsfelder Vereine mit regionalen Spezialitäten die Gäste.

Dass so eine Veranstaltung auch mit Kosten verbunden ist, brachte in der Ausschuss-Sitzung des Königsfelder Gemeinderats Andrea Herrmann ins Gespräch. In der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales wurden die Zahlen vorgestellt. Den Ausgaben von 12.000 Euro standen 4081 Euro Einnahmen gegenüber. Trotz des Minusergebnisses stimmten die Ausschussmitglieder der Übernahme des Defizits zu. Dieses ist auch der werbewirksamen Veranstaltung zuzuschreiben.