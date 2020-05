Im Frühjahr retten sie täglich Leben. An manchen Tagen ist es eins und dann gibt es Tage, da sind es um die 40. Die Rede ist von den Amphibienschützern in Königsfeld. Acht ehrenamtliche Helfer, die meisten von ihnen Mitglieder des örtlichen Schwarzwaldvereins, haben sich zusammengetan und verfolgen gemeinsam ein Ziel: Kröten, Frösche und Molche unbeschadet über die Straße zu bringen.

21 Schutzzäune im Schwarzwald-Baar-Kreis

„Wir möchten uns für den Bestand und das Überleben der Tiere einsetzen“, sagt der Königsfelder Heinz-Jürgen Walter im Namen aller Helfer. Von März bis Mai ist die Zeit des großen Wanderns: Amphibien verlassen nachts ihr Winterquartier und machen sich auf den Weg zu Laichgewässern. Das Winterquartier in Königsfeld ist für viele Amphibien der Weilerwald östlich der Landesstraße, wie Walter berichtet. Als Laichplätze haben sich die Amphibien die angelegten Tümpel auf dem Golfplatz ausgesucht. Doch zwischen Wald und Tümpel liegt die Landesstraße L 177 und damit eine große Gefahr für die Tiere. Deshalb, erzählt Walter, hat die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Schutzzäune aufgestellt – 21 Anlagen sind es im Schwarzwald-Baar-Kreis.

In 14 Eimern werden Amphibien aufgefangen

Einer der Schutzzäune befindet sich zwischen dem Ortsausgang von Königsfeld und dem Clubhaus des Golfplatzes. 400 Meter ist er lang. Entlang des Zaunes sind 14 Eimer eingegraben. In diesen Eimern werden die Amphibien gesammelt, bevor sie die Straße überqueren. Das ist bei den nachtaktiven Tieren während der Dunkelheit der Fall. Am Liebsten wandern die Tiere bei feuchtem Wetter und Temperaturen über fünf Grad, sagt Walter. Bei diesen Bedingungen seien oft ganze Gruppen unterwegs. Jeden Morgen überprüfen die Amphibienschützer die Eimer, bringen die Tiere sicher über die Straße und setzen sie dort wieder aus. Tagsüber werden die Eimer abgedeckt, damit keine anderen Tiere in die Eimer fallen.

Im vergangenen Jahr wurden laut Walter 251 Erdkröten, 18 Grasfrösche und sechs Molche gerettet. Wie viele Tiere es in diesem Jahr sind, kann Walter noch nicht beantworten. Doch fest steht: Es wurden viele Amphibien-Leben gerettet.