von Redaktion

Ein 52-Jähriger ist am Sonntagnachmittag zwischen Königsfeld und Hardt von der Straße abgekommen. In einer langgezogenen Linkskurve nahe der Schlossmühle war der Fahrer nach Angaben der Polizei zunächst mit den Rädern in den Grünstreifen geraten und anschließend auf eine Stützmauer geprallt. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. An seinem Auto entstand jedoch ein Totalschaden, den die Polizei in einer Mitteilung auf 5000 Euro schätzt. Da Betriebsstoffe am Auto ausliefen, wurde außerdem die Feuerwehr Königsfeld alarmiert, die mit drei Fahrzeugen anrückte.

Bei der Unfallaufnahme sei den Beamten Alkoholgeruch aufgefallen, wie die Polizei mitteilt. Der 52-Jährige habe daher noch am Unfallort seinen Führerschein sowie später im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben müssen.