Im Eichhörnchenwald von Königsfeld darf man die putzigenn Baumbewohner mit dem buschigen Schwanz auch füttern. Doch dabei kann man einiges falsch machen. Doch was ist geeignetes Futter für die Baumkatzen? Dazu einige Tipps von zwei Eichhörnchen-Experten.

In Königsfeld liegt der Doniswald, der auch als Eichhörnchenwald bekannt ist. Besucher aus Nah und Fern kommen dorthin, um die Eichhörnchen zu füttern. Auch Heike Adam und ihr Lebensgefährte Rainer Kauffelt aus Sulzbach in der Nähe von Frankfurt berichten, dass die regelmäßig hierher fahren, um die Eichhörnchen zu füttern und auch zu fotografieren. Denn beide sind ganze große Eichhörnchen-Fans.

Heike Adam und ihr Lebensgefährte Rainer Kauffelt bringen nicht nur einheimische Nüsse in den Eichhörnchenwald, sondern auch allerlei Zubehör zum Fotografieren | Bild: Heike Adam

Eichhörnchen-Fortbildung

„Die Eichhörnchen sind ein Hobby von mir, seitdem wir angefangen haben, diese zu füttern“, berichtet Heike Adam. Das war im Jahre 2012. Zu dieser Zeit gab es nicht viele Bücher über Eichhörnchen. Sie hat sich daher über das Internet schlau gemacht. Außerdem nahm sie Kontakt auf mit vielen Eichhörnchen-Päppelstationen, von denen sie ebenfalls viel Wissenswertes über die Tiere erfahren hat. Bei der Wildtierhilfe Schäfer in Offenbach durfte sie persönlich Fütterungen kleiner Eichhörnchenbabys beiwohnen und bekam Tipps über Erste Hilfe.

Der Eichhörnchenwald Der Doniswald in Königsfeld, besser bekannt unter dem Namen Eichhörnchenwald, lockt seit mehr als 60 Jahren Besucher an, sei es FAmilien mit Kindern, oder auch Rentner. Das Ziel vieler Gäste ist es, die Nagetiere mit dem buschigem Schwanz zu erblicken. Vom Parkplatz am Königsfelder Rathaus kann man den Doniswald leicht erreichen.

Buch in der 5. Auflage

2016 veröffentliche sie gemeinsam mit ihrem Lebensgfährten das Buch „Eichhörnchen ganz nah“, erschienen im BLV Verlag, das inzwischen in der 5. Auflage gedruckt wird. Das Manuskript wurde damals von Korinna Seibold, Leiterin der Wildtierhilfe Koboldhof im Odenwald, einem Faktencheck unterzogen. Das soll heißen: Neben den vielen schönen Fotos steckt viel Expertise und Fachwissen in dem Buch. Adam und Kauffelt betreiben auch einen eigenen Eichhörnchen-Blog im Internet.

Dieses Buch über Eichhörnchen haben Heike Adam und Rainer Kauffelt 2016 mit vielen schönen Bildern und informativen Texten herausgebracht. | Bild: Stadler, Eberhard

„Da ich Eichhörnchen so liebe, komme ich nun mindestens fünf bis sechsmal pro Jahr in den Eichhörnchenwald nach Königsfeld, um die Eichhörnchen dort zu füttern und zu fotografieren. Wir sind nämlich auch Hobbyfotografen“, berichtet Heike Adam.

Tipps zur Fütterung

Immer wieder erleben sie aber, dass Besucher auch wenig geeignete oder gar ungeeignete Nahrungsmittel an die Tiere verfüttern. Deshalb ist es den beiden Eichhörnchen-Freunden ein Anliegen, ein paar Tipps über die richtige Fütterung der Eichhörnchen zu geben.

„Wichtig ist nämlich, artgerechte und einheimische Nahrung zu füttern. Also zum Beispiel Haselnüsse und Walnüsse. Und am besten die Nüsse mit Schale füttern, denn die Eichhörnchen brauchen dies, damit ihre Zähne, die ständig nachwachsen, abgenutzt werden“, betont Heike Adam. Dieser Hinweis ist sozusagen die wichtigste Grundregel. Sonnenblumenkerne essen die Eichhörnchen ebenfalls sehr gerne, fügt sie hinzu. Auch hier am besten mit Schale füttern.

Erdnüsse sind nicht geeignet

Ungeeignetes Futter sind dagegen Erdnüsse. Denn sie sind keine einheimische Nahrung und zählen nicht zur artgerechten Ernährung, betonen die Eichhörnchen-Fans. Erdnüsse sind Hülsenfrüchte und keine Nüsse. Außerdem, so warnen die Autoren, sind diese durch den langen Transportweg oft mit Schimmel befallen. Die Schale sei auch zu weich für die Tiere, so können sich die Zähne nicht abnutzen.

Die Eichhörnchen im Doniswald lieben Haselnüsse… | Bild: Rainer Kauffelt

Mandeln sind ebenfalls ungeeignet, unterstreich Heike Adam. Diese können, so warnt sie, in seltenen Fällen auch Blausäure enthalten. Eichhörnchen könnten daran sterben. Besucher sollten auch kein Brot oder Kekse oder ähnliches an die Tiere füttern.

Und wie sieht es sonst mit dem richtigen Umfang mit den Tieren aus? Im Eichhörnchenwald sind viele Eichhörnchen relativ zutraulich und fressen auch oft aus der Hand. Dennoch, so der Hinweis von Heike Adam, sollte man bedenken, dass es Wildtiere sind und sie somit immer auch sehr vorsichtig sind und auf der Hut vor Gefahren. Kinder sollten ihnen nicht hinterlaufen, denn dann rennen die Eichhörnchen weg und flüchten auf einen Baum.

So geht‘s am besten

Am besten sei es daher, ein paar einheimische Nüsse auf die flache Hand legen, in die Knie gehen und abwarten, bis das Eichhörnchen herkommt und sich vorsichtig eine Nuss nimmt. Viele Eichhörnchen sind aber auch scheu und nehmen die Nüsse lieber aus einer sicheren Entfernung.