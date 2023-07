Ein farbenfrohes Kunstprojekt haben Schüler der Zinzendorfschulen in der Straßenunterführung am Schwimmbad umgesetzt, wie die Gemeinde mitteilt. Konzeption und Umsetzung stammen von Grey Schott, Lina Lange und Anna-Lena Bernauer. Die engagierten Schülerinnen entwickelten im Kunstunterricht und auch zu Hause ihre Ideen. Mittels Beamer und Schablone und mit der Hilfe von weiteren Schülern erstrahlt nun die Unterführung in einem Gesamtkunstwerk.

So sieht man modern interpretierte Werke von Banksy, Keith Haring, Swoon, van Gogh, Monet, Klee und Picasso sowie einige Elemente in „Freestyle“. Die betreuende Kunstlehrerin Anna-Maria Sauer erklärt dazu: „Die Idee war, eine künstlerische Brücke zu schlagen zwischen der Klassik und der Moderne, zwischen der jüngeren und der älteren Generation.“ Auch Bürgermeister Fritz Link ist begeistert, die Gemeinde hat die Farben für die Bemalung gespendet. „Mit diesem einmaligen Projekt leisten die Zinzendorfschulen einen Beitrag zur Kunst im öffentlichen Raum. Wir sind dafür sehr dankbar.“ Die Bemalung wird von Bürgern und Gästen gut angenommen. Viele bleiben staunend stehen und nehmen sich Zeit, das Werk zu betrachten.