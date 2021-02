Königsfeld Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Stolze 40 Jahre alt – und keiner feiert: Die Narrenzunft Neuhausen will ihr Geburtstagsfest eventuell erst 2023 nachholen

Alle fünf Narrenvereine in der Gesamtgemeinde Königsfeld haben ihre Bälle und Umzüge für die Fasnet 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Besonders bitter ist dies für die Narrenzunft Geisterrecken und Wolfsnarros Neuhausen. Sie wollte in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen in mehreren Etappen feiern.