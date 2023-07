Der Unmut in Königsfeld über zwei Herrnhuter Sterne, die über der Königsfelder Einkaufsmeile erstrahlen, brodelt weiter und wurde nun öffentlich in den Gemeinderat getragen.

Die frühere Gemeinderätin Renate Siebörger hat in der jüngsten Sitzung bei den Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner Bürgermeister Fritz Link aufgefordert, das Anliegen um die Werbemaßnahmen rund um den Stern öffentlich und nicht – wie vom Rathauschef angekündigt – nichtöffentlich zu besprechen. Sie berief sich dabei auf die Gemeindeordnung, dass nichtöffentlich nur verhandelt werden dürfe, wenn es das öffentliche Wohl oder das Interesse Einzelner es erfordere. „Dann werden wir dem Gemeinderat die Unterschriftenliste, bei der es zu Verzögerungen gekommen ist, vorlegen“, so Siebörger. Das Anliegen betreffe die Herrnhuter Sterne, die zur Adventszeit gehörten und nicht geeignet seien, Verkauf und Konsum anzukurbeln. „Das Aufhängen der Sterne ist leider nicht mit der Kirchengemeinde als Ansprechpartner wegen des Symbolcharakters des Sterne angesprochen worden“, stellte Siebörger fest. Besonders verärgert sei man gewesen, dass mit einem Banner der Stern als Zeichen von Konsum missbraucht werde. „Die Bedenken der Bürger sollen noch mal in einer Sitzung behandelt werden“, bittet Siebörger.

Link betonte, dass man die Gemeindeordnung sehr gut kenne und es sei die Einschätzung des Vorsitzenden, über öffentliche oder nichtöffentliche Beratungen zu urteilen und darüber, ob es das öffentliche Wohl erfordere. „Daher werden wir die Frage erst mal nicht öffentlich beraten und wenn es Bedarf geben sollte, dies öffentlich zu beraten, wird es erneut Gegenstand einer Erörterung sein“, so Link. Zudem sei, wie von Siebörger erläutert, noch keine Unterschriftenliste eingegangen.

Zur Sache stellt Link klar: Es sei keineswegs so gewesen, dass nicht öffentlich oder unter Umgehung irgendwelcher Adressaten verhandelt worden sei. „Jedermann hätte die Möglichkeit gehabt, an den öffentlichen Sitzungen und Begehungen teilzunehmen und sich bei Bedenken zu Wort zu melden“, betonte Link. Die Beschlüsse seien im Jahr 2022 getroffen und die Arbeiten zum Jahresbeginn 2023 umgesetzt worden. Es sei niemand übergangen worden, sondern man habe ein dreiviertel Jahr lang über die Marketingausrichtung diskutiert. Rechteinhaber sei die Herrnhuter Sterne GmbH in Hamburg, die konsultiert wurde, inwieweit es Bedenken bei der Verwendung des Sternbildes gebe. „Das Sternbild wurde uns zum Abdruck zur Verfügung gestellt“, stellte Link klar. Es bestehe auch kein Anlass, eine örtliche Kirchengemeinde zu einem Symbol zu befragen, die rechtlich nicht eingebunden sei. „Die Absicht der Gemeinde war die Identifikation mit der Geschichte der Ortsgründung durch die Herrnhuter Brüdergemeine – und das wird nach außen mit den zwei großen Sternen dokumentiert“, erläutert Link.

Nicht nur in Königsfeld, sondern auch in Herrnhut und im dänischen Christiansfeld hingen die Sterne ganzjährig. „Es ist nicht verboten, den Stern als Zeichen christlicher Hoffnung und Erwartung ganzjährig zu verwenden“, so Link.

Man sehe keine Veranlassung, von der Beschlussfassung abzurücken und es nochmals intensiv erörtern. Über den Slogan müsse man mit dem Handels- und Gewerbeverein diskutieren, mit dem gemeinsam die Gesamtkonzeption unter mehrfacher öffentlicher Beteiligung entwickelt wurde. Abschließend merkte der Rathauschef an: „Historisch gesehen war der Hintergrund bei der Gründung der Herrnhuter Siedlungen, auch Kaufleute und Handwerker anzusiedeln, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich die Siedlungen positiv entwickelt haben.“