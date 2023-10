Wenn Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann ihren touristischen Zwischenbericht gibt, sind die Mitglieder vom Ausschuss Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) auf die Ergebnisse gespannt.

Hermann wies dabei vorab auf das am gestrigen Sonntag stattfindende Forum „Gesund und vital“ in Bad Dürrheim hin. Dort präsentierte sich Königsfeld mit Fachvorträgen. Eingebunden waren Andrea Fetzner, Chefärztin der Klinik am Doniswald, sowie Tanya Nedokanova-Dimitrova, Chefärztin für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen der

Mediclin Albert-Schweitzer-Klinik.

Zur im Januar 2024 stattfindenden Messe CMT (Caravan, Motor und Touristik) laufen derzeit die Vorbereitungen. Königsfeld wird dort innerhalb der Kooperation mit Bad Dürrheim, Blumberg und dem Landkreis Rottweil vertreten sein. Andrea Hermann sagt: „Um den publikumsintensiven Standort in Halle 6 nicht aufzugeben, hat die Kooperation für 2024 entschieden, die Fläche nicht zu verkleinern, und ist diese ergänzende Partnerschaft eingegangen.“

Das Internet stellt sich als „wichtigste Plattform im Bereich Übernachtungen heraus.“ Weiter sagte die Kurgeschäftsführerin, dass die Zugriffe auf der Plattform ausgewertet werden. Zu Auftritten im Internet und Social Media stellt Hermann positive Reaktionen fest. Übernachtungen werden verstärkt im Internet gebucht.

Weiter sprach Andrea Hermann vom großen Erfolg des Burgspektakels: „Es stellte erneut einen Höhepunkt im Kulturprogramm der gesamten Region dar.“ Dass fast alle Vorstellungen ausverkauft waren, sei positiv zu werten. Zehn Veranstaltungen fanden auf der Burgruine Waldau statt. Als großen Erfolg wertet Hermann die insgesamt 1847 Besucher, die den Weg zur Ruine gefunden haben.

Als regelrechter Besuchermagnet entpuppten sich für Königsfeld auch wieder das dritte Puppen- und Märchenfestival in Kombination mit dem 13. Kunsthandwerkermarkt und dem Verkaufssonntag.