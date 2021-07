von Rüdiger Fein

Ein Sommer in Königsfeld ohne das Spektakel auf der Burg? Das ginge gar nicht sind sich viele Fans des Burgspektakel-Theaters einig und jetzt froh über die Ankündigung einer abgespeckten Version, die am Donnerstag, 15. Juli startet.

Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann, Ursula Biebinger als Vorsitzende des Vereins, und Götz Knieß als künstlerischer Leiter stellten das abgespeckte Programm nun vor.

Ursula Biebinger, Götz Knieß und Andrea Hermann (von links) freuen sich über eine wenn auch abgespeckte Version des Burgspektakels. Bild: Rüdiger Fein

Nach dem coronabedingten Totalausfall der beliebten Festivalreihe im vergangenen Jahr wollte man in diesem Jahr ursprünglich noch einmal den „Siegfried“ aufführen, beugte sich aber dem Diktat der Pandemie und bringt mit dem Hörspiel-Stück „Echos der ersten Welle“ ein hochaktuelles Thema auf die Bühne. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, was Gunter Schwarz und seine Mitstreiter aus den Anfängen der Coronazeit zu berichten haben.

Gleich dreimal hintereinander stehen Gunter Schwarz und zahllose Mitstreiter auf der Bühne, um so trotz der reduzierten Besucherzahl, einem breiten Publikum nahezubringen, was man schon immer über Corona wissen wollte.

Angefangen bei dem namenlosen Patienten Null in der Villinger Klinik findet man sich plötzlich zurückversetzt in das Pestjahr 1349 und erfährt Komisches und nicht so Komisches aus der jüngsten Corona-Vergangenheit. Musikalisch unterstützt wird die Darbietung nach dem Motto „Bassd scho“ von einem Chörle.

Familientheater und Salsa

Die obligatorische Salsa-Party darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. Die Compadres begeistern am Freitag, 16. Juli, mit anspruchsvollen Partysongs, einer Spur Latin-Jazz und gepflegter Samba. Auch nicht fehlen darf selbst in diesem abgespeckten Programm das Familientheater. „Der kleine Prinz“ in der Version mit Martina Dienstberger wird die Herzen aller kleinen und großen Zuschauer berühren.

Die bekannte Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry wird von vier Akteuren auf eine poetische und zugleich humorvolle Art und Weise vor malerischer Kulisse dargestellt.

Kinder und Erwachsene werden hier gleichermaßen mit auf eine große abenteuerliche Reise mit einem Einblick hinter die Fassade der kleinen Scheinwelt mitgenommen. Die Vorstellungen am Samstag, 17. Juli, um 14.30 Uhr, und am Sonntag, ebenfalls um 14.30 Uhr, laden ein zu einem humorvollen Theaternachmittag.

Und damit auch die Liebhaber des Kabaretts auf ihre Kosten kommen, heißt es am Samstag gleich zweimal „Hurra, wir leben noch“ mit Marlies Blume und am Sonntag plaudert Bernd Kohlhepp als Herr Hämmerle direkt aus seinem Wohnwagen über Kultur.

Der romantische Garten

Der Kurort Königsfeld und der Verein Burgspektakel Königsfeld e.V. haben sich dazu entschlossen, das diesjährige Spektakel ohne die Burg stattfinden zu lassen.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie war es auch in diesem Jahr nicht möglich ein Burgspektakel auf der Ruine Waldau zu veranstalten, insbesondere, weil Künstler nicht proben konnten, Abstände im Zuschauerbereich nicht eingehalten werden können und ein Hygienekonzept nicht umsetzbar gewesen wäre, so Andrea Hermann.

Umso mehr ist man froh, dass es gelungen ist, einen anderen wundervollen, romantischen Aufführungsort zu finden. Die Zinzendorfschulen stellen den Internatsgarten in der Waldstraße zur Verfügung und so wartet in diesen besonderen Zeiten, das gekürzte, aber nicht weniger attraktive Programm auf viele Zuschauer. Dort finden bis zu 80 Zuschauer Platz.