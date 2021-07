von Redaktion

Trotz Corona und Distanzunterricht war auch in diesem Jahr der Sozialmanagement-Kurs des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Zinzendorfschulen aktiv. Wie die Schule in einer Pressemitteilung mitteilt, haben Vivian Bellhäuser aus der SG2 sowie Sebastian Fritz, Lara Schulze und Celine Christen aus der SG1 über mehrere Wochen an der Schule Elektroschrott gesammelt, den sie nun ins Vincent von Paul Hospital in Rottweil gebracht haben.

Menschen, die dort eine Therapie machen, bauen die wertvollen Rohstoffe aus diesen Gegenständen aus, so dass sie anschließend wiederverwertet werden können. Diese Arbeit hilft ihnen dabei, sich nach langem klinischen Aufenthalt wieder auf die Arbeitswelt vorzubereiten.

Der Sozialmanagement-Kurs unter der Leitung von Ute Mayer informierte sich zunächst über das Projekt und die Rohstoffe und rührte dann an den Zinzendorfschulen kräftig die Werbetrommel.

„Wir haben Berichte für den Morgensegen und die Website geschrieben und außerdem Plakate aufgehängt“, sagt Vivian. „Unser Ziel war es, 50 Teile zu sammeln, das wurde bei weitem überschritten.“

Schüler, Lehrer und auch Bürger aus Königsfeld brachten ihre defekten Handys, Laptops, Router und PC in die Sammelboxen, auch viele Elektrokabel wurden abgegeben – es wurde schließlich ein ganzer Kofferraum voll.

Ursprünglich war die Aktion schon früher vorgesehen, aber der Distanzunterricht machte eine Verschiebung nötig. „Wenn man so etwas plant, möchte man ja auch, dass bei der Sammlung etwas zusammenkommt“, meint Sebastian.