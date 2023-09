Im historischen Gemäuer der Buchenberger Nikolauskirche wurde Antonio Vivaldi (1678-1741) zum attraktiven Konzertmeister im Rahmen des 16. Bergstadtsommers 2023. Bis auf eine der Zugaben, wurden Vivaldi-Kompositionen zum bestimmenden Element der sonntäglichen Aufführung. Das Buchenberger Kirchle, wie es liebevoll genannt wird, wurde zum Geheimtipp der musikalischen Aufführungen. Nachgefragt bei Violinistin Gesa Jenne-Dönneweg, war zu erfahren: „Wir alle am Programm Beteiligten besprechen, welche Werke beim Konzert gespielt werden.“ So ist auch die unendlich wirkende Spielfreude zu erklären, denn das gesamte Ensemble steht dahinter. Weitere mitwirkende Künstler waren Annabel Nolte (Violine), Ingrid Philippi (Viola), Guillaume Artus und Karsten Dönneweg (Cello), Hanno Dönneweg (Fagott), Josef Semeleder (Kontrabass) und Bernhard Fackelmann (Cembalo).

Ein musikalisches Erlebnis war, Vivaldis „Concerto in D“ RV (Ryom-Verzeichnis) 565 für zwei Violinen, Violoncello und Continuo in der Interpretation mit Gesa Jenne-Dönneweg und Annabel Nolte zu erleben. In fünf hochpräzise ausgeführten Sätzen erfuhr das Publikum die vor allem für die Streicher energiegeladene Spannung dieser Komposition. Der solistische Auftritt im „Concerto in F“ RV 491 von Hanno Dönneweg zeigte einmal mehr den kraftvollen Ausdruck seines Spiels. Anhaltender Beifall bezeugte die Begeisterung des Publikums.

Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ fanden in der musikalischen Darstellung eines Dorffestes Anklang, wobei sich das Adagio molto eher verhalten als herbstliches Thema mit fallenden Blättern zeigte. Gesa Jenne-Dönneweg wurde unterstützt durch wohldosierten Celloklang.

Mit dem „Concerto in g“ RV 531 für zwei Violoncelli erinnerten Guillaume Artus und Karsten Dönneweg an ihren denkwürdigen Auftritt vor 17 Jahren in Saint-Raphaël, der Partnerstadt von St. Georgen, als beide dort dasselbe Stück zum Besten gaben.