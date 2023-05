Das Beste vorneweg: Wenn am Donnerstag, 18. Mai, also an Christi Himmelfahrt, die neue Freibad-Saison eröffnet wird, werden die Eintrittspreise im Königsfelder Solara die gleichen sein wie im vergangenen Jahr. Damit der Auftakt zum Erfolg wird, muss somit nur noch das Wetter mitspielen. Bereits seit Anfang März haben der Bauhof und das Freibad-Team Hand in Hand begonnen, das Bad systematisch auf Hochglanz zu bringen und für die Saisoneröffnung vorzubereiten.

Bei einem Pressegespräch im solarbeheizten Badeparadies mit Erlebnis-Rutsche, Bodensprudler, Schaukelbucht, Sprunganlage und Wasserpilz sprach Bürgermeister Fritz Link von enormen Investitionen. Diese seien erforderlich gewesen, um technisch bestens ausgerüstet in den Badebetrieb starten zu können. Ihm zufolge wurde für 24.700 Euro Ersatz beschafft für den bisherigen Bodensauger. Altersbedingt musste der Chlorgasregler ausgetauscht werden, was Kosten von 22.500 Euro verursachte. Des Weiteren wurde eine Chlor-Granulat-Anlage für 21.300 Euro eingebaut. Sie regelt die Wasserwerte, um die Wasserqualität sicherzustellen. Im Laufe des Jahres soll dann noch das Filtermaterial für rund 12.000 Euro ausgetauscht werden. Zusammen mit dem Erwerb eines Hubwagens und eines Lastenaufzugs summieren sich die Investitionen auf rund 82.600 Euro.

„Neben der technischen Sicherstellung des Badebetriebs und des Fachpersonals freuen wir uns auf eine gute Saison“, bilanzierte der Bürgermeister. Für die Beckenaufsicht wurde mit Oliver Theinert eine neue Fachkraft eingestellt, der sich mit Schwimmmeister Andreas Donay im Zwei-Schicht-Betrieb abwechselt. Zum bisherigen Kassenteam mit Frida Matic, Helga Lehmann und Doris Hardy kommt Martina Jäckle neu hinzu. Bereits seit fünf Jahren betreibt Bulos Kusoglu den Kiosk als weiteren wichtigen Baustein des Bads. Wie er verrät, soll das bisherige Angebot um die eine und andere Spezialität erweitert werden.

Derzeit im Bau befinden sich die zusätzlichen Parkplätze oberhalb des Tennenplatzes des FC Königsfeld, die nach Auskunft von Ortsbaumeister Gregor Schenk bis in rund sechs Wochen fertiggestellt sein werden. „Auf jeden Fall rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien, wenn die Hochsaison beginnt“, versicherte der Ortsbaumeister. Übrigens: Der erste Gast, der in diesem Jahr eine Runde im Bad schon vor der offiziellen Eröffnung geschwommen ist, war beim Pressegespräch eine Ente.

Geöffnet hat das Freibad planmäßig bis Ende der Sommerferien Mitte September täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr. Nach 19 Uhr ist allerdings kein Einlass mehr möglich. „Bei guter Witterung hängen wir gerne noch eine Woche dran“, stellt der Bürgermeister in Aussicht und verweist auf die weiteren Angebote im Natursportpark Solara, dem Freizeitspaß für die ganze Familie. So haben Freibad-Gäste die Möglichkeit, durch einen wechselseitigen Zutritt auch den Sportpark mit Wippen, Schaukeln, Kletterparadies und Spielbach am Naturgewässer zu besuchen. Für die unkomplizierte Rückkehr ins Bad erhält man ein Besucherband.