von Lothar Herzog

Die Corona-Pandemie hat der Trachtenkapelle Buchenberg schwer zugesetzt. Die Anzahl der Musiker ist so geschrumpft, dass die Kapelle ohne fremde Hilfe kein Konzert mehr spielen kann. Eine mit dem Trachtenmusikverein Langenschiltach eingegangene Kooperation soll vorerst Schlimmeres verhindern.

Leere Reihen bei der Hauptversammlung

Der nur dürftige Besuch der Hauptversammlung im Sportheim des SV Buchenberg ließ erahnen, wie schwierig es um die Trachtenkapelle derzeit bestellt ist. Vorsitzende Caroline Weisser erinnerte an die verschärften Einschränkungen im Corona-Herbst 2021, weshalb das Jahr musikalisch unspektakulär zu Ende gegangen sei.

Kein Sinn mehr vor Augen

Neben Corona machten dem Verein auch die seit ein paar Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen zu schaffen. Da zu wenige Musiker in die Freitagsproben gekommen seien, habe kein Konzertprogramm einstudiert werden können. Dadurch fehle den verbleibenden Musikern ein Ziel vor Augen, das den Proben auch einen Sinn gibt.

Junge Menschen zeigen kaum Interesse

Die prekäre Situation werde noch verschärft, weil der Verein in manchen Instrumentenregistern kaum spielfähig sei und Unterhaltungsauftritte nur mit hohem organisatorischem Aufwand bestritten werden könnten. Leider hätten Versuche in der Vergangenheit, junge Menschen für das Erlernen eines Instruments zu begeistern, kaum Früchte getragen, beklagte die Vorsitzende.

„Gemeinsame Proben bereiten nun wieder mehr Spaß und sind effizient.“ Caroline Weisser, Vorsitzende

Da auch schon von Vereinsauflösung die Rede gewesen sei, habe sich der Vorstand in der Verantwortung gesehen, nach einer Lösung in Form einer Kooperation mit einem anderen Verein zu suchen. Da sei die Anfrage des Trachtenmusikvereins Langenschiltach, ihn beim Umzug beim Schinkenfest in Triberg und beim Waldfest auf der Staude personell mit ein paar Musikern zu unterstützen, sehr gelegen gekommen. „Gemeinsame Proben bereiten nun wieder mehr Spaß und sind effizient. Da beide Vereine sich besetzungstechnisch gut ersetzten, haben wir vereinbart, uns gegenseitig bei Konzerten und sonstigen Auftritten zu unterstützen. Diesen Weg werden wir für das kommende Jahr einschlagen“, informierte Weisser.

Freude über jeden Rückkehrer

Jeden einzelnen Musiker bitte sie, sich Gedanken darüber zu machen, ob zwei Stunden in der Woche entbehrte Freizeit es nicht wert seien, damit ein Stückchen Kultur in Buchenberg nicht verloren gehe. „Wir freuen uns über jeden, der den Weg ins Probelokal findet – oder auch zurückfindet“, betonte die Vorsitzende. Sie ist Dirigent Roland Werner dankbar, der immer donnerstags mit den sechs Jungmusikern ein paar Unterhaltungsstücke der Hauptkapelle einstudiert.

Bürgermeister-Stellvertreter ist betroffen

Stefanie Fritsch berichtete für die verhinderte Schriftführerin Miriam Hettich von sechs öffentlichen Auftritten. Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Möller zeigte sich über die Lage der Trachtenkapelle betroffen. Unbestritten habe Corona in vielen Vereinen Schaden angerichtet. Was in vielen Jahre davor aufgebaut worden sei, sei in nur zwei Jahren weg. In der Krise lohne es sich, andere Wege zu überlegen und zu gehen. Wichtig sei, dass der Vorstand, wie er feststelle, in guten Händen sei und nicht aufgebe.

Der Vorstand ist trotzdem engagiert

Die Worte Möllers motivierten Vorsitzende Carolin Weisser, sich wieder für zwei Jahre wählen zu lassen. Neue Schriftführerin ist Stefanie Fritsch und das vakante Amt des Jugendleiters wurde mit Lukas Schäfer wieder besetzt. Bestätigt in ihren Funktionen wurden zweiter Kassierer Axel Fichter, zweiter Notenwart Christoph Rosenfelder, Sachwart Erwin Weisser, aktiver Beirat Jürgen Jauch und die Kassenprüfer Klaus Fichter und Franziska Weisser. Das Amt des Vizedirigenten bleibt vakant.

Die treuen Mitglieder

Für jeweils 40-jährige passive Mitgliedschaft wurden Annette Weisser und Franz Klausmann geehrt. Am 17. Dezember ist ein gemeinsames Jahreskonzert in der Kirche Langenschiltach geplant. Ein weiteres Konzert in Buchenberg ist für Anfang April 2023 vorgesehen. Das Maifest am 1. Mai in der Ortsmitte Buchenberg soll in etwas abgespeckter Form stattfinden.