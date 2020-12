von Lothar Herzog

Mit 96 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer durch den 30er Bereich in der Mönchweiler Straße gebrettert. Glück für den Temposünder: Dieser Rekord nicht vom Radarblitz erfasst. Vom 3. März bis 22. Juli dieses Jahres war das Smiley genannte Geschwindigkeitsanzeigegerät der Gemeinde in verschiedenen Straßen im 30-Kilometer-Bereich aufgestellt worden. Die Ergebnisse lagen nun dem Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) in dessen Sitzung zur Kenntnis vor.

Bewertung: Zufrieden, sagte Bürgermeister Fritz Link, könne man nur mit der Durchschnittsgeschwindigkeit sein, die zwischen 27 und 36 Stundenkilometer gelegen habe. Allerdings habe es einige Ausreißer nach oben gegeben, die bedenklich seien. „Die Auswertung nehmen wir zum Anlass, dass das Landratsamt in diesen Straßen verstärkt mobile Kontrollen durchführt. Es wird nicht nur gefühlt zu schnell gefahren, sondern leider auch real“, beklagte der Bürgermeister.

In der Rotwaldstraße in Richtung Friedrichstraße waren die Verkehrsteilnehmer recht vernünftig unterwegs. Von 2774 erfassten Fahrzeugen waren nur 26,5 Prozent zu schnell. In Richtung Ortsausgang betrug dieser Anteil 38,4 Prozent. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 63 Kilometer pro Stunde.

In der Hardtstraße im Ortsteil Weiler waren 53,8 Prozent (Ortseingang) und 51,6 Prozent (Ortsausgang) der gemessenen Fahrzeuge zu schnell, die Spitze zeigte 75 Kilometer pro Stunde an.

In der Mönchweiler Straße wurden vom 8. bis 22. Juli Richtung Ortseingang 26.200 Autos erfasst. 76 Prozent waren zu schnell, die maximale Geschwindigkeit lag bei 96 Kilometer pro Stunde.

