Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Gebäudebrand nach Königsfeld-Neuhausen ausrücken. Ein an ein Gebäude gebauter Holzschuppen stand in Flammen. Die Ursache ist derzeit unklar. In dem Holzschuppen war ein Oldtimerfahrzeug abgestellt. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Königsfeld, Erdmannsweiler und St. Georgen sowie 20 Einsatzkräfte vom Roten Kreuz und Polizei waren im Einsatz.

