von Lothar Herzog

Die Vorbereitungen der Schoaf-Hexen Weiler für den 6. und 7. Januar laufen auf Hochtouren. Mit dem Häsabstauben, Hexentaufe und Festakt zum „11-plus-2-Jubiläum“ am Dreikönigstag sowie der Village‘s Dark Side Party tags darauf starten die Narren mit Vollgas in die Fasnet 2023.

Die Fastnacht soll dabei wieder in altem Glanz und ohne Corona-Einschränkungen gefeiert werden. Nachdem die Feier zum elfjährige Bestehen des Vereins wegen der Pandemie bereits zweimal verschoben werden musste, soll es im dritten Anlauf nun endlich klappen.

Festbankett in der Gemeindehalle

Das Festbankett in der Gemeindehalle startet gegen 20 Uhr mit einem Sektempfang, zu dem Bürgermeister, Ortsvorsteher und örtliche Vereine eingeladen sind. Dem schließt sich ab 20.30 Uhr ein Rückblick mit Bilderpräsentation auf die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte der Hexengruppe an.

Zur Geschichte Die Schoaf-Hexen Weiler organisierten sich als eingetragener Verein im April 2010. Seit der Gründung ist Uwe Gönner der Vorsitzende. Ihre Entstehungsgeschichte geht aber bis ins Jahr 2004 zurück. Sie basiert auf einer Idee von Sebastian Müller, Florian Weisser, Armin und Uwe Kammerer: Sie hüllten sich an der Fasnet 2004 in ein frei entworfenes Hexenkleid, um an Fasnetsveranstaltungen teilzunehmen. Da einer aus diesem Quartett eine Frisur trug, die einem Schaf sehr ähnelte, nannten sie sich spontan nach schwäbisch-alemannischem Dialekt Schoaf-Hexen.

Es werden Gründungsmitglieder geehrt und auch ein erstes Ehrenmitglied soll ernannt werden. Außerdem wird der neu einstudierte Hexentanz seine Premiere feiern.

Bevor jedoch der Festakt losgeht, steht um 17 Uhr das traditionelle Häsabstauben an, das diesmal intensiver sein wird als in der Vergangenheit. Schließlich lastet auf den Kleidle und Schemen der Staub von drei Jahren.

Bei der Hexentaufe der Schoaf-Hexen Weiler müssen neue Mitglieder einiges über sich ergehen lassen. Archivfoto: Lothar Herzog

Um 19 Uhr treffen sich die Schoaf-Hexen dann am Dorfbrunnen, um insgesamt neun Hexen zu taufen und sie in die Gruppe neu aufzunehmen. Die Zahl der Aktiven wird dabei auf 98 ansteigen. Hinzu kommen 45 Kinder und Jugendliche sowie 35 passive Mitglieder. In der Summe werden die Schoaf-Hexen von 178 Mitgliedern getragen.

Große Party in der Gemeindehalle

Für die Village‘s Dark Side Party in der Gemeindehalle haben die Schoaf-Hexen 34 befreundete Narrenvereine, Showtanzgruppen und Guggenmusiken eingeladen, die für ein unterhaltsames Jubiläumsprogramm sorgen werden. Für den Barbetrieb wurde extra ein Zelt neben der Halle aufgebaut.

Wie in den vergangenen Jahren verzichten die Schoaf-Hexen bei dieser Party auf Gastgeschenke. Stattdessen werden teilnehmende Zünfte und Gruppen einen Geldbetrag spenden, den die Gastgeber noch entsprechend aus eigenem Säckel aufstocken. Das Geld soll der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald gespendet werden.