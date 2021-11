von Lothar Herzog

Das gemeinsame Kinderferienprogramm, das Königsfeld und Mönchweiler seit 2017 anbieten, erfreut sich großer Beliebtheit. Doch nun steht es aus finanziellen Gründen auf der Kippe. Bei der Vereinsvorstände-Versammlung zur Abstimmung der Veranstaltungstermine für das Jahr 2022 berichtete Sonja Schumacher von der Tourist-Info über den Kindersommer 2021.

Nahezu komplett ausgebucht

Es seien 57 Veranstaltungstermine mit 38 verschiedenen Themen angeboten worden. 29 Vereine, Einrichtungen, Betriebe und zahlreiche Privatpersonen hätten sich beteiligt. Nahezu alle Angebote seien ausgebucht gewesen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hätten sich Kinder mit Förster Peter Gapp im Wald auf Entdeckungsreise begeben.

Viel Spaß bereitete den Kindern die Aktion im Wald mit Veranstaltungsleiterin Sonja Schumacher (hinten links) und Revierförster Peter Gapp im August diesen Jahres. | Bild: Herzog, Lothar

Höhepunkt sei zweifelsohne das Puppenspieler- und Märchenerzählfestival gewesen. Besucht worden seien die Angebote von insgesamt 498 Kindern, davon 253 aus Königsfeld, stand in Schumachers Statistik. Zum Vergleich: Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden 1114 Teilnehmer gezählt.

Programm drückt Bilanz des Kurbetriebs Auf Drängen der Kommunalaufsicht muss die Gemeinde Königsfeld Verluste des Eigenbetriebs Kurbetriebe in Höhe von 1,11 Millionen Euro, die in der Zeit von 2019 bis 2021 entstanden sind, aus dem allgemeinen Haushalt abdecken. Deshalb wurde eine Haushaltsstrukturkommission gebildet, die den Rotstift ansetzte. Sie empfahl unter anderem, das Kinderferienprogramm auszusetzen und in den allgemeinen Haushalt umzugruppieren. Ersparnis: rund 2000 Euro.

Bürgermeister Fritz Link dankte allen Beteiligten. So ein attraktives Angebot könne nur mit Hilfe von ehrenamtlichem Engagement unterbreitet werden. Die Vorbereitung und Organisation seien durch die Corona-Beschränkungen mit hohem personellem Aufwand verbunden.

Der Anteil der Kinder von Feriengästen liege bei nur zwei Prozent. Es sei deshalb keine Veranstaltung für Kurgäste, sondern für Einheimische. „Der Eigenbetrieb Kurbetriebe verursacht jährlich einen hohen Abmangel, den der Kernhaushalt ausgleichen muss. Die Haushaltsstrukturkommission hat beschlossen, die Veranstaltung zu streichen“, übermittelte der Bürgermeister die Absicht.

Viele Argumente für eine Alternative

Derzeit arbeite die Verwaltung an verschiedenen Modellen für eine Fortsetzung. Es stelle sich die Frage, ob das Ferienprogramm sechs Wochen dauern müsse. Auch könne nicht wie bisher fast alles kostenfrei angeboten werden. Ein kleiner Obolus sei zumutbar. Gemäß der Abrechnung betrug das Defizit 1250 Euro, in denen allerdings keine Personalkosten der Gemeinde enthalten sind. Man werde noch mit Mönchweiler darüber reden, das allerdings finanziell deutlich besser dastehe, bat Link um Stellungnahme.

Strahlende Kinderaugen und jetzt droht das Aus für das Ferienprogramm: Im Dorfmuseum Buchenberg bastelte der Nachwuchs im August Bollenhüte aus Nägeln. | Bild: Herzog, Lothar

Gabriele von Dressler von der evangelischen Brüdergemeine sprach sich für die Beibehaltung des Kinderferienprogramms aus. Wenn für die Angebote ein kleiner Unkostenbeitrag verlangt werde, habe sie damit kein Problem. Sabine Herr vom Förderverein Grundschule Burgberg sah dies ähnlich und urteilte, das Kinderferienprogramm habe einen hohen Stellenwert, bei dem Kinder sich vernetzen könnten. Sie würde den Ausfall äußerst bedauern.