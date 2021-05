von Lothar Herzog

Die Erleichterung, den Reisemobilpark Bregnitzhof nach siebenmonatiger Zwangsschließung ab dem morgigen Dienstag wieder öffnen zu dürfen, steht der Betreiberfamilie Michael und Matthias Weisser ins Gesicht geschrieben: „Endlich“, sagen sie.

In den zurückliegenden Tagen haben sie die Entwicklung der Inzidenzzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis genau verfolgt. Am vergangenen Samstag waren diese am fünften Werktag in Folge unter 100.

„Ich bin im engen Kontakt mit der Gemeinde, die Eigentümer der Anlage ist. Sofern die Zahlen am Wochenende nicht wieder die 100er-Marke überspringen, gehe ich davon aus, am heutigen Montag vom Gesundheitsamt des Landratsamts das Okay für die Öffnung zu bekommen“, schildert Juniorchef Michael Weisser.

Nur die hälfte der Plätze ist nutzbar

Mit der Öffnung verbunden seien allerdings strenge Auflagen. Leider dürfe von den 21 zur Verfügung stehenden Plätzen nur jeder zweite belegt werden. „Das ist bedauerlich und ich sehe das anders. Ich habe die gleiche Arbeit zur Pflege des Platzes und muss als Ansprechpartner für die Gäste da sein. Egal, ob der Platz voll belegt ist oder nur zwei Gäste da sind. Auf jeden Fall verdiene ich deutlich weniger“, tadelt Michael Weisser.

Die Befürchtung, dass nicht alle Mobilstellplätze belegt sein könnten, hat er nicht. „Seit der Ortenaukreis und der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald am Pfingstsamstag die Außengastronomie geöffnet haben, werden wir mit Anrufen und E-Mails bombardiert. Die Leute waren der Meinung, dass das auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis gilt. Außerdem waren die Campingplätze über Pfingsten überfüllt. Und jedes Jahr steigt die Zahl der zugelassenen Wohnmobile“, so der Juniorchef.

Platzreservierung mit strengen Regeln

Eine Platzbuchung ist nur mit Vorabreservierung bei der Tourist-Info Königsfeld möglich. Kommen dürfe nur, wer nachweislich vollständig geimpft oder genesen ist oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Gäste müssten sich alle drei Tage testen lassen. Hierfür stünden im kommunalen Testzentrum im ehemaligen Treffmarkt, im Klinikum am Doniswald und im Restaurant Herrnhuter mehrere örtliche Möglichkeiten zur Verfügung.

Die Hilfen kommen nicht, oder zu spät

Der Wiederöffnung sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen. Es könne passieren, dass die Inzidenzzahlen wieder stiegen und dann kurzfristig geschlossen werden müsse. „Das wäre für uns kein Problem und würde bei uns auch keine Kosten verursachen. Aber natürlich fehlt das Geld der Vermietung“, sagt Michael Weisser ein. Da von den beantragten staatlichen November- und Dezemberhilfen bislang nur eine Abschlagszahlung eingegangen und von der Überbrückungshilfe 2021 noch kein Cent gezahlt worden ist, leben die Betreiber von den Rücklagen.

Laut Seniorchef Matthias Weisser ist nach Auskunft seines Steuerberaters die von der Landesregierung zur Abwicklung beauftragte Landesbank Baden-Württemberg die Ursache. „Erst auf mehrmalige Nachfrage des Steuerberaters hat sich herausgestellt, dass noch weitere Unterlagen eingereicht werden müssen. Da hätte ich von der LBBW nach dieser Zeit erwartet, dass sie das kommuniziert“, so Matthias Weisser verärgert.

Bereits beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in der Gemeinde hatte Weisser die lange Schließung kritisiert, mit dem Verweis, dass er im Gegensatz zu Einzelhandel und Gastronomie nichts über die Straße verkaufen könne und von der Politik total im Regen stehen gelassen werde.

Bis allerdings die Saunalandschaft des Bregnitzhofs wieder Besucher empfangen darf, müssen sich die Weissers noch etwas in Geduld üben. Erst wenn die Inzidenzzahlen zwei Wochen in Folge unter 100 sind, darf einer Gruppe von zehn Personen Einlass gewährt werden.