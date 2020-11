von Lothar Herzog

Das Landratsamt Rottweil hat einen neuen Leiter der Bußgeldstelle und Königsfeld muss sich wieder jemanden fürs Hauptamt suchen. In der Sitzung des Gemeinderats wurde Hauptamtsleiter Steffen Krebs von Bürgermeister Fritz Link mit Wehmut verabschiedet. Krebs habe fünfeinhalb Jahre für die Gemeinde in dieser Funktion gearbeitet und wolle sich nun einer anderen beruflichen Herausforderung zuwenden. Die Aufgabe als Bußgeldstellenleiter bedeute für ihn eine Erweiterung seiner beruflichen Kenntnisse. Krebs sei in der Kurgemeinde aufgewachsen und werde weiterhin hier wohnen. Damit zeige er seine enge Verbundenheit zur Heimatgemeinde. Den „Sohn Königsfelds“ lasse er deshalb nur ungern ziehen, sagte Link.

Seit 2015 im Rathaus

Nach dem Abitur an den Zinzendorfschulen habe Krebs an der Uni Konstanz studiert und ab 2002 als Referendar beim Landgericht Rottweil sein zweites Staatsexamen mit Prädikat abgeschlossen. Danach habe er zehn Jahre als Rechstanwalt in einer Tuttlinger Kanzlei mit Zivil- und Sozialrecht gewirkt, ehe er im August 2015 die Stelle als Hauptamtsleiter in Königsfeld antrat. Seither habe er unzählige Ratssitzungen vorbereitet, mehrere Wahlen organisiert und sei in vielen Rechts- und Verfassungsfragen tätig gewesen. Als Jurist habe er sich sehr schnell in diese Sachgebiete eingearbeitet.

Engagiert bei der Arbeit

„Für mich war Herr Krebs ein bedeutender Ratgeber und Sparringspartner im Austausch von Argumenten. Er arbeitete teamorientiert, war Vorgesetzter und Führungskraft von rund 35 Mitarbeitern. Er hat sich mit seiner Aufgabe identifiziert und ging mit großem Engagement an die Sache, ohne dabei auf die Uhr zu blicken“, hob Bürgermeister Fritz Link hervor und überreichte dem scheidenden Hauptamtsleiter ein Bildgeschenk.

„Mehr als Jurist arbeiten“

Wie Krebs versicherte, habe er interessante und schöne fünfeinhalb Jahre in Königsfeld in einem wirklich tollen Team verbracht, das er bestimmt vermissen werde. Mit allen Gremien habe es eine vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit gegeben. „Ich gehe mit einem weinenden und lachenden Auge, ich wollte einfach mal wieder mehr als Jurist arbeiten“, verriet der 44-Jährige seine Beweggründe zum Berufswechsel.