Die Firma Fiehn Gebäudeautomation ist heute einer der größten industriellen Arbeitgeber der Gemeinde Königsfeld. Den Grundstein für das erfolgreiche Unternehmen mit seinen rund 50 Mitarbeitern legte Raimar Fiehn. Er feiert am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag.

Wenn Raimar Fiehn auf sein Lebenswerk zurückblickt, ist er sehr zufrieden, wenngleich die ersten Jahre seines Lebens von Krieg, Vertreibung und Hunger geprägt waren. In Königsfeld hat er nicht nur einen Zufluchtsort, sondern eine neue Heimat gefunden. Fiehn verbrachte seine Jugend zunächst in Klitschdorf in Schlesien. 1944 gab die Mutter ihren Sohn in ein Internat der evangelischen Brüdergemeine in Niesky bei Dresden, rund 60 Kilometer vom Heimatort entfernt.

Im Frühjahr 1945, Raimar Fiehn war elf Jahre alt, musste die Familie in den letzten Kriegsmonaten aus Schlesien fliehen. Raimar kam als unbegleiteter Jugendlicher zusammen mit Mitschülern zu Fuß und auf Güterzügen nach Berlin, wo er bei Verwandten unterkam. Nach drei Monaten gab es ein Wiedersehen mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Halbbruder. Einige Monate lebte die Familie an der Nordsee, ehe die Mutter den Jubilar nach Königsfeld aufs Internat der Brüdergemeine schickte.

Ab hier wendete sich das Blatt für Raimar Fiehn zum Guten. Nach der mittleren Reife machte er eine Ausbildung bei der Firma Perpetuum Ebner (PE) in St. Georgen zum Feinmechaniker und hängte nach der Lehre ein dreijähriges Maschinenbau-Studium an. Er lernte seine Frau Ursula, geborene Will, kennen und heiratete sie 1958. Aus der Ehe gehen zwei Söhne und eine Tochter hervor. Nach verschiedenen beruflichen Stationen als Ingenieur, unter anderem in Bad Homburg und bei der Firma Kienzle in Villingen, entschloss sich Raimar Fiehn, sich selbstständig zu machen. „Ich hatte Lust auf Selbstständigkeit“, beschreibt er seine Entscheidung, sich beruflich auf eigene Beine zu stellen.

Zusammen mit seinem Freund Eggeling von Strombeck gründete Fiehn also 1965 im Keller seines Schwiegervaters Kurt Will in Königsfeld eine Firma für Mess- und Regelungstechnik. „Damit waren wir Pioniere auf dem Gebiet der Regeltechnik in der Region“, sagt Fiehn. Obwohl zu Beginn nur wenige Kunden das Potenzial der Regeltechnik erkannten. „Damals kostete der Liter Heizöl neun Pfennig. Da war das Bewusstsein, Energie zu sparen, wenig populär.“ Das änderte sich schlagartig, als aufgrund der weltweiten Ölkrise 1973 Öl knapp und teuer wurde. Plötzlich war die Energiespartechnologie des kleinen Unternehmens, das zwischenzeitlich in ein kleines, neu gebautes Firmengebäude in der Friedrichstraße umgezogen war, sehr gefragt.

Nach dem Tod seines Kompagnons Eggeling von Strombeck im Jahr 1979 führte Raimar Fiehn das Unternehmen alleine weiter. 1980 entstand der Neubau des Firmengebäudes am heutigen Sitz in Erdmannsweiler. Nach dem Fall der Mauer gründete Fiehn 1991 zusammen mit dem Ingenieur Olaf Oehler eine Tochterfirma in Crimmitschau in Sachsen. Dort war er zunächst geschäftsführender Gesellschafter, bis 2023 war er noch Mitgesellschafter. 1996 hatte Raimar Fiehn seinen Betrieb an seinen Sohn Thomas übergeben, der das Unternehmen, das heute unter der Bezeichnung Fiehn Gebäudeautomation GmbH firmiert, erfolgreich leitet. In seiner knappen Freizeit, die sich Raimar Fiehn gönnte („Ich habe immer viel gearbeitet.“), war Raimar Fiehn begeisterter Skifahrer und Tennisspieler. Auch unternahm er gerne Wanderungen.

Seinen 90. Geburtstag wird Raimar Fiehn, der vor zwei Jahren den schmerzlichen Verlust seiner geliebten Frau Ursula verkraften musste, im Kreise guter, alter Freunde feiern. „Es kommen einige Freunde vom Tennisclub, den ich damals mit gegründet habe. Wir gehen ins ,Parkcafé‘ und trinken gemütlich eine Tasse Kaffee.“ Von seiner Familie, zu der heute neben seinen Söhnen Christoph und Thomas und Tochter Bettina auch sieben Enkel und drei Urenkel zählen, hat der Jubilar sein Geburtstagsgeschenk bereits vor eineinhalb Wochen erhalten – in Form einer Fahrt mit einem Oldtimerbus der Firma Petrolli an den Bodensee.