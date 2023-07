In der Sitzung des Ortschaftsrats Weiler berichtete Ortsvorsteher Heinz Kammerer über das Ergebnis einer Verkehrsschau in der Hardter Straße. Hier werde oft nicht nur schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer gefahren, sondern im Bereich der Einmündung Weißwaldstraße bei Begegnungsverkehr auch über den Gehweg.

Seitens der Anwohner komme der Vorschlag, im Abstand von vier Metern einen Plastikpoller zu setzen, der als Abgrenzung wirke und von größeren Fahrzeugen überfahren werden könne. Hierzu gebe der Ortschaftsrat keine Zustimmung, da damit das Problem nicht gelöst werde. Das Gremium favorisiere die Aufstellung von zwei bis drei Blumenkästen, wodurch dann die Landwirte mit ihren breiten Fahrzeugen wiederum Schwierigkeiten hätten, räumte Kammerer ein. „Es gibt nochmals einen Ortstermin mit Vertretern des Landratsamts und der Verwaltung, um über die Vorschläge zu beraten. Danach fällt die Verkehrsbehörde eine Entscheidung“, schilderte der Ortsvorsteher.

In diesem Zusammenhang kritisierte Ratsmitglied Uwe Gönner die Haltung der Behörde bei der Flözlinger Straße: „Da wird von Flözlingen kommend nach dem Ortsschild noch mit Tempo 120 gefahren, auch an einer Bushaltestelle vorbei. Ich verstehe nicht, warum der Kreis nicht wahrhaben will, dass da eine Unfallgefahr lauert. Wenn dann etwas passiert, ist das Geschrei riesengroß. Sonst werden überall Tempo-30-Zonen eingeführt. Da muss sich der Kreis bewegen“, forderte Gönner im Ortschaftsrat.

In der Einwohnerfragestunde hatte sich Gönner zu einem anderen Thema bei Ortsvorsteher Heinz Kammerer erkundigt, ob die Gemeinde Königsfeld eine Katzenschutzverordnung habe oder an die Einführung einer solchen denke. Viele andere Kommunen hätten sie eingeführt, um streunende Katzen kastrieren zu können, damit sie sich nicht unkontrolliert vermehren und Krankheiten verbreiten. Wie Kammerer zugab, sei ihm hierzu nichts bekannt. Er werde die Anregung an die Gemeindeverwaltung weitergeben, sicherte der Ortsvorsteher zu.