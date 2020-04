Königsfeld vor 5 Stunden

Preisrätsel der Zinzendorf Jugend- und Heimerzieherazubis: Teil 1

Kinder und ihre Eltern sind derzeit häufiger zusammen als üblich. Das kann zu Konflikten führen. Damit es gar nicht erst so weit kommt, haben sich die Auszubildenden der Jugend- und Heimerziehung an der Zinzendorfschule in Königsfeld ein Preisrätsel für Kinder ausgedacht. Also, Papier und Malstifte bereitlegen, das ist Teil 1.