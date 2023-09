Seit September 2010 darf sich der hochprädikatisierte Heilklimatische Kurort Königsfeld mit der Auszeichnung „Heilklimatischer Kurort der Premium Class“ schmücken. In diesem Jahr stand nun wieder die Nachzertifizierung für dieses Prädikat an, wie es in einer Presseinformation der Gemeinde Königsfeld heißt.

Der Auditor Oliver Schütze war im Auftrag des Verbandes der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands aus Hanau angereist, um sich vor Ort von der Qualität des Angebots rund um das Heilklima zu überzeugen. Da sich die Heilklimatischen Kurorte mit einem ganz besonderen Engagement für ein gesundes Klima auszeichnen und sich für den Erhalt der Natur einsetzen, werden diesbezüglich zahlreiche Aspekte ausgewertet. Unter anderem wird auch der CO2-Ausstoß im Ort geprüft.

Ein sanfter, naturnaher Tourismus ist zum Erhalt der Auszeichnung ein Muss in allen Bereichen: Erlebnisurlaub, Kuraufenthalt oder Erholungsurlaub. Alle Urlaubsformen müssen das Thema Umwelt widerspiegeln. Außerdem bemühe sich der Kurort der Extraklasse, den höchsten Ansprüchen an Service und Gastlichkeit gerecht zu werden, so die Pressemitteilung. Insgesamt umfasst der Kriterienkatalog 76 Bausteine, von denen es Muss- und Kann-Kriterien gibt. Mindestens 250 der zu vergebenden Punkte mussten erreicht werden. Mit insgesamt 283 Punkten wurde die Hürde erfolgreich genommen.

Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann freute sich, dass Königsfeld erneut diese Auszeichnung erhält, und nahm die Urkunde von Oliver Schütze an der automatischen Klimastation vor dem Königsfelder Rathaus in Empfang. Somit gehört Königsfeld auch weiterhin zu den bundesweit 15 Kurorten der Premium Class, die sich von insgesamt 47 Heilklimatischen Kurorten dieser Herausforderung stellen.

Damit Königsfeld auch in Zukunft diesem hohen Qualitätsanspruch gerecht wird, arbeite der Kurort an weiteren Aktivprogrammen und an der Fortbildung der Mitarbeiter, Heilklimawanderführer und Therapeuten, wird abschließend in der Pressemitteilung betont.