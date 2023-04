Als bekannt wurde, dass Isolde Eschner die Postfiliale in Königsfeld schließen werde, ist kurzzeitig die Gerüchteküche im Ort fast zum Überlaufen gekommen. Bürgermeister Fritz Link stellt fest, dass die Postfiliale mit zentraler Lage für den Ort wichtig ist, vor allem auch wegen des verhältnismäßig hohen Anteils älterer Bevölkerung. Natürlich habe man im Rathaus auch überlegt, wie es weitergehen kann. Mit dem Bekanntwerden, dass Jeannine Jaccaud die Postfiliale übernehmen wird, ist Erleichterung eingetreten, gibt der Bürgermeister bekannt.

Es sei auch ein gemeinsamer Schulterschluss im Einzelhandelsbereich, den Königsfeld erlebt. Vor allem der nahtlose Übergang von der bisherigen Inhaberin der Postfiliale auf Jeannine Jaccaud freut Bürgermeister Link besonders. Zur Feier des Tages überreichte Fritz Link ein Gastgeschenk an Jeannine Jaccaud, die sich selbst mit den Worten vorstellt: „Ich war postfremd, doch gut von meiner Vorgängerin eingelernt worden.“

Von 1986 bis 2001 ist sie in Königsfeld aufgewachsen. Inzwischen wohnt sie in St. Georgen. Vor der Übernahme der Postfiliale war Jeannine Jaccaud im Hotel und Einzelhandel tätig. Zuvor hat sie Schauwerbegestalterin erlernt. Dies kommt ihr jetzt zugute. Denn sie ist momentan damit beschäftigt, das Geschäft mit der Postfiliale zu erweitern. Ihr Wunsch, das Angebot in Richtung Schwarzwälder Andenken und anderer Waren zu erweitern, wird demnächst auch an der Fensterauslage erkennbar werden. Einer der wichtigen Aspekte ist auch, dass die bisherigen Mitarbeiterinnen Elisabeth Kammerer und Marianne Storz übernommen wurden.

Von der Post-Vertriebsleitung Freiburg gratulierte Uwe Maier zu den durchgehenden Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr. Martin Fichtner, Regionaler Politikbeauftragter der Post, freute sich über den nahtlosen Übergang und meinte: „Man sieht, wie wichtig die Postfiliale in Königsfeld ist.“