Nachdem Frank Schwarzwälder, Ortsvorsteher von Burgberg und Inhaber der Schreinerei Schwarzwälder, im Alter von 56 Jahren am 27. Februar überraschend verstorben ist, übernimmt sein Sohn Nico Schwarzwälder die Schreinerei.

Der Geschäftsbetrieb der Schreinerei Schwarzwälder in der Talstraße 7 in Burgberg läuft trotz des am 27. Februar überraschend verstorbenen Firmenchefs Frank Schwarzwälder unvermindert weiter. Vor Kurzem wurde Sohn Nico zum Geschäftsführer der GmbH