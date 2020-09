Wie geht es mit dem Neubau des Hermann-Schall-Hauses in der Parkstraße voran? Im Dezember 2018 hat der Bau begonnen. Damals hieß es, die neue Pflegeeinrichtung soll im Sommer 2020 bezugsfertig sein. 90 Bewohner sollen dort in Wohngruppen zusammenleben. Doch nach Einzug sieht der Bau aktuell nicht aus. „Die Einrichtung wird sicher nicht mehr 2020 fertig“, sagt Bürgermeister Fritz Link auf Nachfrage. Es gehe zwar voran, die Fenster wurden eingebaut, ein neuer Gehsteig wird gelegt und über die Farbgebung der Fassade diskutiert, doch es habe, so Link, „eine leichte Verzögerung“ gegeben.

Auf Anfrage bei der Mediclin Zentralverwaltung in Offenburg lässt die Pressestelle verlauten: „Die bauliche Fertigstellung und die Inbetriebnahme-Phase sind für die erste Jahreshälfte 2021 geplant.“ Der Rohbau sei fertig, jetzt würde an der Fassade gearbeitet und technische Installationen vorgenommen werden. Wegen einer verspäteten Materiallieferung sei es zu einer Unterbrechung gekommen. „Diese konnte jedoch durch Koordination der Nachfolgewerke kompensiert werden.“

Aufgrund von Corona seien keine Krankheitsfälle oder Lieferengpässe zu verzeichnen. „Allerdings können wir momentan nicht ausschließen, dass es dazu in den nächsten Wochen noch kommen kann und sich die Inbetriebnahme der Seniorenresidenz dadurch eventuell verzögert.“

Nach erneuter Nachfrage, warum der Neubau zunächst auf Sommer 2020 datiert wurde und jetzt von 2021 gesprochen wird, äußert sich die Mediclin: „Bedingt durch die angespannte Lage in der deutschen Baubranche, hat die Vergabe der Aufträge an die verschiedenen Gewerke teilweise eine monatelange Vorlaufzeit vor dem Baustart des jeweiligen Gewerks. Diese Situation stellt Auftraggeber seit Jahren vor besondere Herausforderungen. Der Bauprozess wurde teilweise auch durch Wettereinflüsse verzögert. So war der Rohbau im Winter 2019/2020 fertiggestellt. Aufgrund der Wetterlage konnte jedoch nicht direkt mit der Fenstermontage begonnen werden.“