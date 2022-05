von Lothar Herzog

Beim Musik- und Trachtenverein Neuhausen zeigen alle Daumen nach oben. Die Musik-Party am Samstag, 14. Mai, im Festzelt beim Musikerheim mit dem besonderen Brass-Erlebnis steht unmittelbar bevor. Sie ist nur eine von mehreren Etappen, mit denen das 100-jährige Bestehen, wegen der Corona-Pandemie mit zweijähriger Verspätung, gefeiert wird.

Die Band Lauterblech aus Lauterbach und Umgebung fasziniert das fröhliche Publikum. | Bild: Maria Kienzler

Für die am 14. Mai um 17 Uhr beginnende Musik-Party hat sich der Verein den Auftritt von gleich drei Blechbläser-Ensembles der Extraklasse gesichert. Den Auftakt übernimmt „Lauterblech“ aus Lauterbach. Das Erfolgsrezept der neun Musiker besteht aus einem Mix aus Böhmischer Blasmusik, Charthits und Schwarzwälder Charme.

Die Blosmaschii in ihrem Bühnen-Element. Bild: Lutz Rademacher

Ab 19 Uhr übergeben die Lauterbacher den Taktstock auf der Festbühne an die „Blosmaschii“, eine Brassband aus dem Löffinger Stadtteil Unadingen. Die Gruppe hat bereits zweimal am SWR-4-Blechduell teilgenommen und war jeweils unter 150 konkurrierenden Bands ins Finale der besten fünf gekommen. 2016 sprang ein überraschender zweiter Platz heraus.

Das Blechbläserensemble „Viera Blech“ bietet ein außergewöhnliches Musikerlebnis. Bild: Lothar Herzog

Der ultimative Party-Höhepunkt beginnt gegen 21 Uhr, wenn die international bekannte Formation „Viera Blech“ aus Tirol ihr Debüt in Neuhausen gibt. Die 2004 ursprünglich als Quartett gegründete Band, die jetzt auf sechs Blechbläser und eine Schlagzeuger anwuchs, wird traditionelle Blasmusik der absoluten Spitzenklasse servieren. Gemixt werden ihre Beiträge mit Welthits aus Pop, Rock und Blues und zu einer tollen Bühnenshow verbunden. Erst die typische Polka aus Böhmen, dann ein Erfolgshit der US-Rockband Toto und obendrauf noch Hits im Disco-Sound – kontrastreicher könnte das Repertoire der Vollblut-Musiker aus Österreich nicht sein.

Vorverkauf hat schon begonnen

Für die Musik-Party am 14. Mai hat der Kartenvorverkauf bereits begonnen. Der Erwerb einer Eintrittskarte für 15 Euro ist unter info@mvneuhausen.de, bei allen Musikern des Vereins, Getränke Ketterer Neuhausen und an den Verkaufsautomaten des Schlenkerhofs in Neuhausen und Schabenhausen möglich. Karten, die bereits 2020 gekauft wurden, sind ebenso gültig.

Weiter geht‘s am Fest-Sonntag

Damit ist die erste Festetappe des Jubiläums „100 plus zwei“ aber nicht zu Ende. Am Sonntag, 15. Mai, geht es mit Mai-Fest an gleicher Örtlichkeit weiter, das ab 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen beginnt. Die musikalische Unterhaltung übernehmen das Vororchester und das Jugendorchester des Jubelvereins. Im kulinarischen Bereich werden ein reichhaltiger Mittagstisch und nachmittags Kaffee und Kuchen angeboten. Zudem gibt es einen Waffelstand und ein Kinderprogramm. Unterstützung bei der Bewirtung der Besucher erhalten die Musiker von der Narrenzunft Neuhausen.