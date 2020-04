von Hanna Mayer / SK

Bürgerservice

Der Bürgerservice mit der Tourist-Info (Rathausstraße 9) öffnet ab Montag, 27. April, wieder zu den regulären Zeiten. Dabei müssen Abstands- und Hygienevorgaben eingehalten werden. Der Schalter der Tourist-Info bleibt samstags geschlossen.

Sprechstunden Ortsvorsteher

Die Ortsvorsteher sind wieder einmal pro Woche für die Anliegen der Bürger da: in Buchenberg donnerstags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr, in Burgberg donnerstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, in Erdmannsweiler dienstags von 18.30 bis 20.00 Uhr, in Neuhausen donnerstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und in Weiler dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr.

Das Rathaus in Königsfeld. | Bild: Rainer Bombardi

Rathaus

Die Verwaltung im Rathaus (Rathausstraße 2) bleibt weiterhin über vorab zu vereinbarende Termine bzw. über E-Mail- und Telefonkontakt erreichbar.

Kur- und Gemeindebibliothek

Ab Montag, 27. April, ist die Kur- und Gemeindebibliothek (Friedrichstraße 5) wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.

Königsfeld Ein schönes Ostergeschenk: Kunstverein Königsfeld unterstützt Einzelhändler mit besonderer Gutschein-Aktion Das könnte Sie auch interessieren

Notbetreuung

Ab Montag, 27. April, gibt es eine erweiterte Notbetreuung in allen Kindergärten und an den drei Grundschulen. Zur Teilnahme sind jetzt auch Kinder berechtigt, deren Eltern eine „präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der Kinderbetreuung gehindert sind“. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen reicht eine Eigenbescheinigung aus. Von beiden Erziehungsberechtigten oder von der/dem Alleinerziehenden braucht es eine Erklärung, dass eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Die Notbetreuung findet in der Einrichtung statt, die das Kind bisher besucht hat. Dabei gibt es möglichst kleine Gruppen und Hygieneregelungen.

Königsfeld „Wir waren alle verunsichert“: Wie eine Hebamme aus Königsfeld und eine frischgebackene Mutter aus Schwenningen die Coronakrise erleben Das könnte Sie auch interessieren

Die zulässige Gruppengröße beträgt bei Kindergärten höchstens die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens die Hälfte des für Grundschulen geltenden Klassenteilers. Die Gemeinde und die Träger haben in dieser Woche eine Bedarfsabfrage bei den Eltern der Kindergarten- und Schulkinder durchgeführt. Sollte es eine Überschreitung der Höchstgrenzen geben, werden vorrangig diese Kinder aufgenommen: „bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die/der Alleinerziehende in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist, für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist oder die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.“

Ansonsten wird die Platzvergabe letztlich durch ein Losverfahren entschieden, sofern das Land nicht weitere Zulassungskriterien definiert.

Königsfeld Bürgerbegehren in Corona-Zeiten: Königsfelder sammeln auf digitalem Weg Unterschriften gegen Aldi und Rossmann Das könnte Sie auch interessieren

Bürgerversammlung

Die ursprünglich auf den 28. April verschobene Bürgerversammlung zum Thema „Einzelhandelsentwicklung im Kernort Königsfeld“ muss bis auf Weiteres erneut verschoben werden.

Naturpark-Markt

Der am 21. Juni geplante Naturpark-Mark musste abgesagt werden.