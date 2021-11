von Rüdiger Fein

Nachdem das Burgspektakel in diesem Jahr nur in abgespeckter Form und im Garten des Erdmuth-Dorotheen-Hauses der Zinzendorfschulen an einem ungewohnten Ort stattfand, will man im nächsten Jahr mit einem etwas geänderten Konzept durchstarten.

Uschi Biebinger, die Vorsitzende des Vereins, der seit vielen Jahren für die Organisation und Umsetzung des beliebten Freilufttheaters verantwortlich zeichnet, erläuterte neue Wege, die man gehen wolle, zumal es auch an der Spitze der Organisation einen Wechsel gegeben hat.

Mit dem bisher für die Regiearbeit und viele weitere Bereiche zuständigen Götz Knies zieht sich ein versierter Organisator, Techniker und Regisseur in die zweite Reihe zurück, um künftig nur noch Theater zu spielen. Einen Teil der von Götz Knies wahrgenommenen Aufgaben legt man jetzt in die Hände von Olaf Jungmann, der aktuell das Theater im Engel in Königsfeld-Neuhausen betreibt.

Jungmann geht angesichts eines sich abzeichnenden Mangels an Akteuren neue Wege und bietet ab Dezember einen Theaterworkshop an. „Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene mit und ohne Bühnenvorerfahrung“, so lautet die Einladung, können sich ab dem 2. Dezember im Theaterspiel ausprobieren, sich weiterentwickeln und ganz neue Fähigkeiten erlangen. In einem intensiven Grundlagenworkshop will Olaf Jungmann die Körperarbeit, Sprache und Stimme sowie Improvisation der künftigen Bühnenstars fördern und ausbauen. „Das wird eine spannende Einführung in die Theaterwelt“, sagt Uschi Biebinger.

Theaterworkshop Der Theaterworkshop für Jugendliche und Erwachsene startet am 2. Dezember um 18.30 Uhr in der Grundschule Königsfeld. Teilnahmegebühr 15 Euro, Jugendliche ohne Einkommen können kostenfrei teilnehmen. Anmeldungen nimmt entgegen: Uschi Biebinger, (07725) 1453, oder per Mail an ursula.biebinger@hotmail.de.

Mit den Arbeiten und Proben für die neue Eigenproduktion soll dann im April begonnen werden. Auch zwei musikalische Abende, die immer sehr beliebt sind, seien eingeplant. Man stehe derzeit in ergebnisoffenen Verhandlungen auch über den Beginn und die Dauer des Festivals, sei aber sicher, dass insbesondere mit der Königsfelder Tourist-Info wie in den Vorjahren auch für 2022 wieder eine alle Seiten befriedigende Einigung erzielt werde.