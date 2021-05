von Redaktion

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Ordnungsamt muss die Gemeinde Königsfeld den für Sonntag, 13. Juni, geplanten Naturpark-Markt ersatzlos absagen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Angesichts des aktuell immer noch hohen Inzidenzwertes im Kreis, sei die Zulässigkeit auch einer kleineren Veranstaltung mit „Wochenmarkt-Charakter“ und unter Einhaltung des detaillierten Hygienekonzeptes sehr unsicher und eine Planungssicherheit nicht gegeben, heißt es von Seiten der Gemeinde. Das Risiko einer späteren Absage stehe daher in keinem vertretbaren Verhältnis zu den notwendigen, organisatorischen Vorbereitungen für den Markt.

Ebenfalls abgesagt werden muss der für den 24. Mai geplante Höfe- und Mühlenwandertag. Traditionell findet in Königsfeld am Pfingstmontag, dem Deutschen Mühlentag, der Wandertag auf den Höfe- und Mühlenwanderwegen statt. Sonst werden an diesem Tag geführte Wanderungen angeboten und zahlreiche Gasthäuser, Bauernhöfe und Mühlen laden zu Besichtigungen und gemütlichem Zusammensitzen ein.